"Sul nuovo ospedale di Andria è andato in scena l’ennesimo teatrino politico"

"Si vuole far passare l'idea che grazie all'approvazione di un ordine del giorno del consiglio comunale di Andria sul nuovo ospedale, quest'ultimo finalmente sarà realizzato.

Di fatto, non sarà così, ma è l'ennesimo tentativo, o meglio appello, di una certa classe politica locale insulsa e pronta ad assolversi dalle proprie responsabilità nei confronti dei cittadini della città federiciana, ma che di fatto, in tutti questi anni, è stata del tutto ignorata, sbeffeggiata, dimenticata da Emiliano, dall'Assessore alla Salute Regione Puglia Rocco Palese e dal Direttore Dipartimento Salute Vito Montanaro.

I tre attori protagonisti di tale annosa vicenda, che per l'ennesima volta hanno deciso di essere assenti e di non fornire alcune rassicurazioni al riguardo.

Come potranno gli andriesi dare ancora credito al centrosinistra andriese incapace di farsi ascoltare in tutti questi anni dalla sua stessa parte politica in Regione Puglia ?

Ancora una volta, è andato in scena l'ennesimo teatrino politico fatto sulla pelle e sulla salute dei cittadini andriesi".