Strutture ricettive non alberghiere: problematiche sanitarie legate alla legionella

Un incontro formativo è in programma giovedì 13 febbraio con inizio alle ore 15:30, presso il chiostro di San Francesco - Comune di Andria- organizzato dall'associazione Asso Futuro City, Linee di Puglia e CNA imprese e reti, con il patrocinio della Regione Puglia e della Asl Bt.Si parlerà dei rilievi circa l'introduzione di un codice identificativo di struttura e di un registro regionale per le strutture ricettive non alberghiere (Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 'Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive".A questo primo tema, si aggancerà un secondo che tratterà: "Problematiche emergenti di sanità pubblica come quello legato alla diffusione di Legionella in ambito turistico-ricettivo".Al termine della manifestazione, cui prenderanno parte numerosi relatori, verrà rilasciato un attestato di partecipazione con iscrizione nell'elenco della Asl Bt.