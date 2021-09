Strada X Strada: la Regione destina oltre 2mln e 200mila euro ad Andria per la manutenzione delle strade comunali

Una grande operazione di manutenzione e cura di bellezza delle comunità pugliesi. Si tratta del programma straordinario della Regione Puglia che finanzia con 100 milioni di euro la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade di tutti i Comuni pugliesi.L'Assessorato al Bilancio e Infrastrutture della Regione Puglia sostiene così i Comuni pugliesi con un contributo finalizzato al finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali urbane ed extraurbane esistenti e relative pertinenze volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale.Con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro, ripartiti per ciascun Comune in misura proporzionale alla popolazione residente e all'estensione del territorio espressa in Kmq, il programma straordinario contribuisce alla ripresa delle attività economiche utile per la ripartenza socio-economica del territorio.partire dalle ore 12 del 20 settembre 2021, e fino alle ore 12 del 31 gennaio 2022, i referenti, RUP e Legali Rappresentati dei Comuni pugliesi possono accedere all'area riservata per l'inserimento delle istanze utilizzando la propria identità digitale (SPID/CIE/TS-CNS).L'Avviso del Programma Regionale straordinario è stato pubblicato sul BURP n. 97 del 29 luglio 2021.