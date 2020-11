Sostegno della Coop Alleanza 3.0 a favore del Centro Riscoprirsi di Andria

a Bari, il Centro Antiviolenza comunale;

a Molfetta il Centro Pandora;

ad Andria il Centro Riscoprirsi ;

il ; a Barletta il Centro Osservatorio Giulia e Rossella;

a Brindisi il Centro Antiviolenza Io Donna;

a Foggia l'associazione Impegno Donna;

a Lecce Donne Insieme Onlus, Centro Antiviolenza Renata Fonte;

a Taranto l'associazione Alzaia Onlus.

Anche quest'anno Coop Alleanza 3.0 partecipa con la campagna solidale "Noi ci spendiamo, e tu?": per tutto il mese di novembre soci e clienti potranno sostenere con l'1% degli acquisti di prodotti Coop, in particolare della linea Solidal, il lavoro dei centri antiviolenza e delle associazioni che si occupano di donne vittime di abusi.Coop Alleanza 3.0 continua così il suo impegno al fianco delle donne vittime di violenza e su questo fenomeno gravissimo torna a puntare i riflettori, il 25 novembre, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.Inne beneficeranno otto associazioni:I centri antiviolenza e le associazioni che si occupano di donne vittime di abusi potranno essere sostenuti anche acquistando le: dal 24 al 30 novembre per ogni vasetto,a queste realtà presenti sul territorio. Le confetture sono prodotte da, una cooperativa che nasce nel 2003 a Bratunac e Srebrenica con lo scopo di favorire il ritorno a casa dei profughi della ex-Jugoslavia, attraverso un'attività basata sulla coltivazione di piccoli frutti nelle fattorie di famiglia riunite in cooperativa.Inoltre, per tutto il mese dii sacchetti del pane saranno portatori del messaggio "" e del numero antiviolenza nazionale 1522: un modo per ricordare come chiedere aiuto.ha sostenuto con un contributo complessivo di oltre 90.000 euro un totale di 37 centri territoriali nelle regioni in cui è presente.L'emergenza generata dall'epidemia di Coronavirus ha inoltre accresciuto il rischio di violenza sulle donne: secondo fonti Istat il numero delle chiamate sia telefoniche sia via chat nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+119,6%), passando da 6.956 a 15.280.le associazioni del proprio territorio che aiutano le donne in difficoltà con le quali collabora durante tutto l'anno.