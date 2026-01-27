Solidarietà e inclusione: una giornata contro la violenza di genere, bullismo e disabilità

La Città di Barletta ha vissuto una straordinaria giornata di solidarietà grazie a un'iniziativa congiunta promossa dall' associazione, l'associazione(Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al merito della Repubblica Italiana),Associazione di solidarietà sociale, inclusione, violenza di genere, bullismo e disabilità e laL'evento, tenutosi presso la sede della, ha portato un concreto sostegno a decine di famiglie in difficoltà, con la distribuzione di alimentari. A testimoniare l'impegno e la dedizione delle associazioni coinvolte, presente il Cavaliere Ufficiale, Presidente Nazionale di APAMRI che ha portato i saluti del Commendatoredella Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario generale di APAMRI e presidente di ASTIFOSIROMA e del Delegato regionale di APAMRILa partecipazione di numerosi volontari e rappresentanti istituzionali ha reso possibile il successo dell'iniziativa, che ha avuto come obiettivo principale il supporto alle fasce più vulnerabili della popolazione. «È stata una bellissima giornata di condivisione e solidarietà», ha dichiarato il Presidente Di Matteo. «Grazie all'impegno congiunto dei volontari, siamo riusciti a offrire un aiuto concreto a chi è in difficoltà. La solidarietà è il pilastro che rafforza il legame tra comunità e istituzioni.»Un messaggio condiviso anche dal segretario, che ha sottolineato l'importanza di eventi simili per sviluppare iniziative socio-educative e culturali rivolte a chi vive situazioni di disagio sociale. Presenti anche il delegato della Bat cavil delegato della città di Andria, e, hanno consegnato una colletta alimentare ai volontari, apprezzandone l'impegno quotidiano e l'immensa opera di apostolato svolta nella quotidianità in favore degli ultimi e senza tetto del territorio profonda e sentita la relazione sulle attività svolte da parte del Direttore della Caritas di BarlettaLa collaborazione con la Caritas Diocesana di Barletta e Apamri, dichiara Chieppa, ha espresso gratitudine e soddisfazione per l'ottima riuscita dell'iniziativa, è stata un elemento cruciale per l'efficacia della giornata.L'evento rappresenta un esempio concreto di come la cooperazione tra associazioni, istituzioni e volontari possa fare la differenza nella vita di chi si trova in difficoltà, offrendo non solo aiuti materiali ma anche un messaggio di speranza e unità.La solidarietà, ancora una volta, si dimostra una forza in grado di superare le difficoltà e costruire legami autentici tra le persone, nel ringraziare sono state consegnate delle targhe di gratitudine ae a, ringraziando le società Saporosa di Puglia e la Sinisi Conserve Srl di Michele Sinisi.