Sisma in Albania, disposta la partenza di un team di soccorso dei Vigili del fuoco

La Presidenza del Consiglio ha disposto l'invio di un team di Vigili del fuoco in Albania per aiutare nelle operazioni di soccorso e di tecnici esperti nella valutazione e analisi dei danni.Il team dei Vigili del fuoco in partenza è composto dadalla Toscana, gli esperti nella ricerca e nel soccorso tra le macerie, sezioni operative da Puglia e Campania integrate con personale medico dell'AREU della Regione Lombardia. Il team è diretto verso Durazzo e Shijak, le città colpite dalla scossa avvenuta nella notte di martedì 26 novembre. Raggiungeranno l'Albania anche ingegneri e tecnici del Corpo nazionale esperti nella valutazione speditiva di strutture lesionate e analisi del danno a seguito di terremoto.Sarà compito delle squadre italiane garantire il soccorso alla popolazione e il supporto alle autorità locali nelle attività di valutazione dell'agibilità di strutture interessate da crolli e lesioni.