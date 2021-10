Sindaco Bruno: «Andria pronta ad accogliere i viaggiatori per l'iniziativa "via Francigena - Road to Rome 2021"»

Andria è pronta ad accogliere i viaggiatori che domani, lunedì 4 ottobre transiteranno per Andria alla volta di Santa Maria di Leuca per la manifestazione "via Francigena - Road to Rome 2021 start again".Lo ha comunicato sulla sua pagina fb la Sindaca Giovanna Bruno, dopo aver partecipato questo pomeriggio ad Avezzano alla cerimonia di insediamento del Vescovo Giovanni Massaro, nella Diocesi dei Marsi.«Le immagini che vedete riguardano la pulizia della via Francigena, che passa anche dalla nostra Città.Per molti sarà solo una delle tante strade invase da rifiuti di ogni genere che, periodicamente, provvediamo a far rimuovere con la collaborazione della Sangalli.Ma oggi non è solo di rifiuti e inciviltà che voglio parlarvi.La via Francigena è un fascio di arterie stradali che i pellegrini percorrevano dall'Europa del Nord verso quella del Sud, attraversando la Francia alla volta di Roma e poi della Puglia, dove si imbarcavano per raggiungere la Terra Santa.Proprio domattina Andria sarà passaggio per coloro che, a piedi o in bicicletta, si sono in messi in marcia lo scorso 16 giugno da Canterbury per arrivare a Santa Maria di Leuca il 18 ottobre.Una vera e propria staffetta che toccherà anche altre città a noi limitrofe.La città Federiciana accoglierà questi viaggiatori nell'ambito della manifestazione "via Francigena - Road to Rome 2021 start again".Il progetto internazionale, celebrativo del ventesimo anniversario della via Francigena, è finalizzato a stimolare la ripartenza post pandemia del turismo sostenibile culturale e responsabile, nonché ad incoraggiare azioni di promozione del territorio mettendo in luce eccellenze da valorizzare e carenze da rimuovere. Un percorso, quindi, in sinergia tra più territori della nostra bella Puglia».