Si riunisce il gruppo di sacerdoti del "Corso '71" presso la parrocchia San Luigi a Castel del Monte

Venerdì 30 agosto 2019, il gruppo dei sacerdoti del Corso '71, provenienti da tutte le parti della Puglia, insieme al Vescovo di Taranto, Mons. Filippo Santoro, e coordinati dal valente Don Gino De Palma (parroco della chiesa dell'Incoronata a Corato), hanno celebrato la S. Messa presso la parrocchia San Luigi a Castel del Monte. Subito dopo hanno visitato il maniero federiciano e la Grande Masseria San Vittore, con tutto il complesso lavorativo ed educativo.Don Riccardo si è soffermato nell'illustrare il progetto Diocesano "Senza Sbarre". L'attenzione è stata massima di fronte all'originalità del Progetto e l'invito evangelico di accogliere i carcerati è una realtà sostenibile e fattibile. Lo slogan lanciato da Don Riccardo in occasione del Concerto "Avrai", andato in onda per gli 80 anni di Papa Francesco (dicembre 2017),, è stato favorevolmente recepito dai sacerdoti, tanto che un sacerdote settantenne, di fresca ordinazione e parroco di tre piccole comunità, si è interessato insieme agli altri sacerdoti presenti, su come procedere per accogliere fattivamente i detenuti nelle proprie comunità parrocchiali.Il Vescovo, Mons. Santoro, con grande passione, si è complimentato insieme agli altri confratelli di corso, del Progetto avviato dalla Diocesi di Andria e ha auspicato che questo diventi un modello da incarnare anche nelle altre Diocesi della Puglia, così da favorire l'incontro con coloro che nella vita hanno commesso errori e che chiedono di essere riabilitati a stare nella società attraverso l'accoglienza, l'amore, il servizio generoso e la riconciliazione.