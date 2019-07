Si è dimesso l’Assessore regionale Leonardo Di Gioia. Gli subentrerà la Gentile?

L'Assessore Regionale Leonardo Di Gioia ha consegnato al Presidente della Regione Puglia le deleghe assessorili. Dimissioni che hanno decorrenza a partire dal 5 Luglio. A scriverlo è lo stesso Assessore Di Gioia:"Caro Presidente, con la presente sono a rassegnare le mie dimissioni dal ruolo di Assessore con delega all'Agricoltura della giunta da te presieduta con decorrenza dal 5 luglio 2019".Le dimissioni avranno decorrenza dal 5 Luglio al fine di poter partecipare, il 3 Luglio, a due audizioni presso la Camera dei Deputati per conto della Conferenza dei Presidenti delle Regioni su questioni agricole.Dimissioni che arrivano per la seconda volta (la prima nello scorso mese di Gennaio) in seguito a disaccordi politici con il Presidente della Regione Puglia Emiliano. Una spaccatura ormai nota ed evidenziata nelle competizioni elettorali che hanno visto Di Gioia molto più vicino al mondo politico della destra tanto che, alle elezioni europee votò per il leghista Massimo Casanova e, precedentemente, alla presidenza della Provincia di Foggia, in totale spaccatura con il PD appoggiò il Sindaco di Candela Nicola Gatta.Rumors parlano di una possibile delega da conferire alla ex europarlamentare Elena Gentile, anch'essa proveniente dalla provincia di Foggia."Ringrazio Leonardo Di Gioia per il contributo importante che ha dato in questi anni alla nostra amministrazione alla guida dell'assessorato all'Agricoltura. Non sono stati anni facili, ma sono stati affrontati sempre con grande spirito di servizio e attenzione. Continueremo a lavorare con il comune obiettivo di completare l'attuazione del programma di governo".Lo dichiara ilcon riferimento alle dimissioni presentate oggi dall'assessore Leonardo Di Gioia.Nota dei consiglieri delNino Marmo, Giandiego Gatta, Domenico Damascelli e Francesca Franzoso."E' stato utilizzato come parafulmine per catalizzare la legittima rabbia del mondo agricolo, causata dall'incapacità politica del presidente della Giunta regionale di risolvere i tanti problemi del comparto: le dimissioni di Di Gioia da assessore all'Agricoltura, a dieci mesi dalle prossime elezioni regionali, sono il segno eclatante del fallimento di Emiliano alla guida della Puglia. Emiliano ha affossato un settore trainante per la nostra economia, ignorando colpevolmente tutte le piaghe che affliggono i nostri agricoltori. Sulla Xyella non ha mai avuto una linea politica, comportandosi in modo ondivago a seconda delle convenienze del momento. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: la Xylella continua a divorare i nostri uliveti e a modificare irreversibilmente il paesaggio caratteristico della Puglia. Sul Piano di Sviluppo Rurale è andata in scena un'altra tragedia, con ritardi nella pubblicazione dei bandi e ricorsi che costringeranno, con ogni probabilità, a restituire all'Unione Europea decine di milioni di euro che avrebbero dato una boccata d'ossigeno alle aziende. E ancora: la gestione dell'Arif e la riforma mai perfezionata dei Consorzi di Bonifica. Non c'è un solo tema su cui Emiliano abbia mostrato di avere le idee chiare e una ferma volontà di intervenire. Al contempo, lo abbiamo visto girare sui trattori per essere ripreso dalle tv, abbiamo assistito a tutte le sue trovate mediatiche e inutili come la famigerata task force per la Xylella. Abbiamo sperato che cambiasse il tiro quando Di Gioia sfoderò il cartellino giallo e lui accorse con una serie di promesse per scongiurarne le dimissioni. Tutte promesse non mantenute e il dato politico oggi è schiacciante: Emiliano deve tornare a casa se lo scaricano anche coloro che lo hanno accompagnato in questi anni di governo disastroso per i cittadini pugliesi".Dichiarazione congiunta del(Ignazio Zullo, Francesco Ventola, Luigi Manca e Renato Perrini)"L'assessore all'Agricoltura Leo Di Gioia si è dimesso. Un'altra volta. Non entriamo nel merito delle sue ragioni, avendo noi presentato una mozione con la quale le chiedevamo per ragioni ben più gravi: lo stato di disastro nel quale versa il settore pugliese a 360 gradi.Quello che oggi appare è, invece, il fallimento totale delle politiche di Michele Emiliano che implode ancora una volta sulle poltrone (fossero quelle anche minori dei sub commissari Arif). Pur accaparrarsi consensi a destra e manca ha fatto della Politica pugliese un mercato delle vacche, le suddette nomine sono solo vitelli minori rispetto agli acquisti fatti precedentemente alla vigilia delle Amministrative a Bari, Foggia e Lecce. Una poltrona non la nega a nessuno, purché si passi con lui: le identità e le affinità politiche poco importano. Dietro il "vestito civico" tutto e tutti possono entrare alla Corte di Emiliano, ma il problema è che sotto quel vestito c'è molto di più che niente: ci sono storie politiche che nulla hanno a che vedere con il centrosinistra, ma pur di sedersi in posti di potere sono pronti a diventare "civici".E allora buona fortuna a Di Gioia, in Puglia sicuramente sarà ricordato come il peggior assessore all'Agricoltura… ma non avrà il primato per questo: il peggiore di tutti resta Emiliano, il peggiore presidente della Regione di tutti i tempi".Di seguito, una nota del"L'assoluta inadeguatezza di un esecutivo regionale con un presidente concentrato unicamente ed esclusivamente su di sé, di fronte alle emergenze e alle criticità dell'agricoltura pugliese, era stata impietosamente illustrata e denunciata dall'assessore Leonardo Di Gioia nel gennaio scorso, nella conferenza stampa di annuncio delle sue dimissioni, in tre quarti d'ora ininterrotti di critiche condivisibili anche se arrivate con anni di ritardo e con responsabilità impossibili da non condividere. Le dimissioni allora erano state un atto coraggioso e dignitoso, smentito dal rientro in giunta, alla luce della situazione esposta. Quelle presentate oggi sono la conferma che, sei mesi dopo, l'unico effetto prodotto è stato l'ulteriore paralisi di un comparto sempre più agonizzante, con i diretti interessati nel frattempo concentrati sulle rispettive campagne elettorali.Tuttavia tardano ad arrivare e non arriveranno purtroppo quelle del principale responsabile, il presidente Michele Emiliano, che dovrebbe prendere finalmente atto del proprio fallimento politico e amministrativo, ma non lo farà, trascinando sempre più a fondo la Puglia e i pugliesi, che avrebbero meritato e meriterebbero ben altro".