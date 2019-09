Si compie “Il sogno americano” per una studentessa dell’ITES-LES “Carafa” di Andria

Si è concluso il 31 luglio scorso il soggiorno a San Francisco, in California, per l'alunna di 5C dell'ITES-LES "E. Carafa" di Andria, Giada Lorusso, che nell'ambito dell'Hackathon nazionale ha realizzato un visual storytelling sulla sicurezza nelle scuole.Nel novembre del 2018, l'istituto superiore andriese (ne è Dirigente Scolastico il prof. Vito Amatulli), è stato selezionato per rappresentare la Puglia all'evento indetto dal Miur, svoltosi a Campobasso. Alcuni alunni della classe 5C, accompagnati dalla docente di Informatica, prof.ssa Fabiana Guagliardi, hanno partecipato all' "Hacking for School Safety" e, guidati da mentor ed esperti del settore, si sono confrontati con i loro coetanei, provenienti da tutta Italia, sui temi della sicurezza e sui nuovi bisogni educativi, al fine di progettare i modelli degli spazi scolastici del futuro ed elaborare soluzioni per garantirne la funzionalità.Un'attività febbrile ha impegnato, per tre giorni ininterrottamente, i partecipanti, che si sono sentiti protagonisti e potenziali operatori di un processo tecnologico avveniristico. I lavori sono stati valutati da una giuria di esperti e rappresentanti del Miur. I risultati sono stati lusinghieri, straordinario e gratificante il premio: un soggiorno in California, per una settimana, durante la quale Giada Lorusso, selezionata fra i vincitori, ha avuto l'opportunità di visitare, nella San Francisco Bay Area, la Silicon Valley, che ospita numerose StartUp e società internazionali specializzate in tecnologia come Apple, Google, Facebook, Adobe, Amazon, Autodesk. Non meno coinvolgente è risultato muoversi negli spazi di famose università, quali la Stanford University e la Berkeley University.Una grande opportunità, dunque, all'interno di un'indimenticabile esperienza che la scuola ha offerto agli alunni, per motivarli ad una formazione che risponda alle richieste di una società globale e li solleciti a mettersi in gioco nel contesto odierno, pieno di sfide.