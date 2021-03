Scossa di terremoto avvertita ad Andria

La terra ha tremato ancora. Alle 14.48 un sisma si è avvertito in Puglia e in tutta la zona del barese.Diverse le segnalazioni di persone che hanno sentito il movimento anche ai piani bassi e al piano strada. Al momento non sembrano esserci danni.Il terremoto è stato avvertito tra Puglia, Campania, Irpinia, Abruzzo-Molise.+++Aggiornamento+++15:28 Ingv rivede il dato sulla scossa quantificando la magnitudo a 5.6, epicentro a 5 km di profondità nel mare Adriatico. Ci sarebbe stata una seconda scossa alle 15 di magnitudo 4.1 con epicentro sempre nel mare Adriatico ma ad una profondità di 10 km.15:10 Ingv segnala una stima provvisoria del terremoto, verificatosi alle ore 14:47, indicando una magnitudo tra 5.3 e 5.8 in Adriatico centrale.+++Aggiornamento+++15:40 La Sala operativa ed il Centro funzionale della Protezione civile regionale stanno analizzando con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV i dati delle scosse di terremoto registrate e avvertite in parte del territorio alle 14.57, di intensità 5.6, cui è seguita una seconda scossa di intensità 4.1 alle 15.00, ed una terza, di intensità 3.4, a oltre 100 km dalle isole Tremiti, nell'Adriatico centrale. Lo comunica il dirigente della Protezione civile regionale, Mario Lerario.--