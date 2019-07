Sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico di Andria: protesta il 31 luglio a piazza Municipio

"Il giorno prossimo 31 luglio, i lavoratori dell'ASA scrl di Andria -che si occupa del trasporto pubblico locale- scendono in piazza per protestare contro la difficile situazione che vede contrapposte difficoltà gestionali dell'ASA scrl al disastro finanziario in cui versa il Comune di Andria che non versando quanto dovuto all'azienda erogatrice di servizi essenziali per la cittadinanza, innesca un meccanismo che inevitabilmente vede penalizzati in primis i lavoratori ai quali ormai da tempo non viene corrisposto lo stipendio puntualmente e si attende il pagamento di quello di giugno non ancora avvenuto".A darne notizia è il Segretario provinciale, Giuseppe Carlone della Federazione Autonomia Italiana Sindacale Autoferrotramvieri -CISAL: "Inoltre a subire i disagi ci sono anche gli utenti, costretti a viaggiare su mezzi privi di aria condizionata in periodi in cui si registrano alte temperature e non solo, spesso accade che le condizioni tecniche non sono ottimali, pregiudicando di fatto l'incolumità fisica di lavoratori ed utenti.Senza alcuna intenzione di voler alimentare tensioni o allarmismi affermiamo che tanto è assurdo ed intollerabileA fare le spese ancora una volta sono i più deboli.Invitiamo le istituzioni, in particolare il Presidente della Regione Puglia dott. Michele Emiliano l'Assessore Regionale Trasporti Giovanni Giannini ed il Commissario del comune di Andria dott. Gaetano Tufariello ad intervenire per garantire la continuità dei servizi in un clima sereno che veda assicurati e tutelati i diritti delle parti in causa.Saremo vigili e pronti a contrastare ogni altra iniziativa che vedrebbe penalizzati lavoratori ed utenti.Alla manifestazione che si terrà il giorno 31 luglio 2019 in piazza Umberto I°, parteciperanno i lavoratori dell'ASA scrl, oltre ad utenti e quant'altri vorranno condividere le giuste rivendicazioni di questi cittadini, vittime di una situazione procurata da altri ad oggi rimasti impuniti".