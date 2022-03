Sciolto il consiglio comunale di Trinitapoli: decade Peschechera da consigliere provinciale e gli subentra l'azzurro Lino Di Noia

Una Commissione straordinaria gestirà il Comune per 18 mesi e in seguito saranno indette nuove elezioni

ll Consiglio dei ministri, nel corso della riunione di giovedì 31 marzo, ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Trinitapoli per gli «accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata». Una Commissione straordinaria gestirà il Comune per 18 mesi e in seguito saranno indette nuove elezioni. Decade quindi anche Ludovico Peschechera, consigliere comunale eletto nell'assise della provincia Bat, nelle liste del centrodestra. Al suo posto entra lo spinazzolese Lino Di Noia di Forza Italia."Forza Italia entra in Consiglio provinciale della Bat: è Lino Di Noia, capogruppo azzurro nel Consiglio comunale di Spinazzola, che rappresenterà il partito nell'istituzione. A Lino, stimato professionista e ottimo dirigente del nostro partito, rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro da parte di Forza Italia di Puglia e della provincia di Barletta-Andria-Trani".Lo dichiarano in una nota, il commissario regionale di Forza Italia, l'on Mauro D'Attis, il vice vicario, il sen Dario Damiani, ed il coordinatore provinciale di Fi della Bat, Marcello Lanotte.