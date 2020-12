Sanità, M5S incontra l'assessore Lopalco: "A breve partiranno le assunzioni degli infermieri di famiglia"

"

La Puglia sarà tra le prime regioni del sud Italia a dotarsi della figura dell'infermiere di famiglia. "Nell'incontro con l'assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco abbiamo avuto rassicurazioni sul fatto che a breve partiranno le assunzioni degli infermieri di famiglia, in modo da utilizzare i fondi già stanziati dal Governo. Professionisti che potranno dare supporto sia all'assistenza per i pazienti Covid che per i pazienti con patologie croniche. In questo modo andremo a potenziare l'assistenza territoriale come chiediamo da tempo. Parallelamente partirà il percorso per la formazione universitaria per l'infermiere di famiglia, per cui è necessario il confronto con l'Ordine degli infermieri. Per questo già la prossima settimana convocheremo un tavolo con tutti gli OPI provinciali e l'assessore Lopalco, a cui seguirà quello con le università pugliesi per definire insieme i prossimi passi". Lo dichiarano i consiglieri del M5S Marco Galante, Grazia Di Bari, Rosa Barone e Cristian Casili in seguito all'incontro con l'assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco sul cronoprogramma perché anche in Puglia diventi operativo l'infermiere di famiglia già attivo in altre regioni.Gli infermieri di famiglia - continuano i pentastellati - si occuperanno di educazione alla salute e prevenzione e in sinergia con i medici di base assisteranno i pazienti direttamente al proprio domicilio. In questo modo si migliorerà l'assistenza offerta e si avranno notevoli benefici anche per il sistema sanitario regionale, con una riduzione degli accessi al Pronto Soccorso, come già avvenuto nelle regioni dove questa figura è già stata istituita. Per questo stiamo stringendo i tempi, in modo da rendere davvero più efficiente il nostro sistema sanitario, mettendo al primo posto l'assistenza alle persone più fragili, aiutando così concretamente anche le loro famiglie".