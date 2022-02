Sale al 92% la popolazione over 12 vaccinata con la prima dose nella Bat

Nella provincia Bat il 92% della popolazione over 12 ha ricevuto la prima dose di vaccino (316.948 cittadini) mentre in 303.596, pari all'88% degli aventi diritto, ha ricevuto anche la seconda dose. Il 61 % della popolazione dai 12 anni in su ha ricevuto anche la terza dose: la percentuale equivale a 211.028 cittadini.Nella fascia 5-11 anni ha iniziato il ciclo vaccinale il 50 % della popolazione pari a 12.719 bambini, lo ha concluso con la seconda dose il 37 % equivalente a 9.504 bambini.E la Puglia resta sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 50,5%, 15,6 punti sopra la media nazionale che invece è del 35% .Il 38% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.La terza dose/richiamo per l'intera popolazione pugliese dai 12 anni in su sale come copertura al 71% (+4,1% della media nazionale).Gli over 50 della popolazione pugliese che hanno ricevuto la terza dose salgono all'85% (+5,1% della media nazionale).