Il trattore recuperato dalla Metronotte
Il trattore recuperato dalla Metronotte
Cronaca

Ruba un trattore, ma viene rintracciato dalla Metronotte. Scatta l'inseguimento

Il furto è avvenuto a Ruvo di Puglia, il mezzo agricolo è stato recuperato fra Corato e Andria. Il malvivente, però, si è dileguato

Andria - domenica 25 gennaio 2026 11.17
Far west notturno nelle campagne di Ruvo di Puglia dove è scattato un inseguimento tra un trattore e la Metronotte: dopo diversi chilometri, tra Corato e Andria, il conducente del veicolo è riuscito a fuggire. Sul caso indaga la Polizia di Stato, mentre l'azienda agricola Summo si è congratulata «per il tempestivo intervento».

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di giovedì scorso, quando «un gruppo di malviventi ben organizzato ha messo a segno il furto di un trattore agricolo, ai danni di un'azienda agricola ubicata lungo la strada provinciale 238, Grazie alla tempestiva segnalazione dell'utente - si legge sulla pagina Facebook -, la nostra centrale operativa ha attivato tutte le pattuglie sul territorio». Ed il mezzo è stato rintracciato poco dopo mentre percorreva la Mediana delle Murge scortato da un'auto.

Alla vista della pattuglia, i banditi hanno cercato di guadagnare la fuga bloccando la carreggiata con dei massi, senza fortuna. E mentre l'auto si è data alla fuga, il trattore ha proseguito la corsa nei campi, «attraversando terreni e superando anche diversi muretti a secco inoltrandosi nel territorio di Corato fino ad arrivare in quello di Andria». Dopo diversi chilometri, il malvivente vistosi ormai braccato, ha abbandonato il trattore, dandosi alla fuga nei campi e riuscendo a dileguarsi.

Sull'episodio indagano gli agenti della Questura di Andria, mentre il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario che ci ha tenuto «a ringraziare la Metronotte per quest'intervento tempestivo e professionale: non immaginavamo affatto - ha spiegato la famiglia Summo - di ritrovare il nostro trattore in meno di mezz'ora».
  • Furti Andria
"Come vento e atto di Pace, per non dimenticare ": 27 gennaio – Giornata della Memoria
25 gennaio 2026 "Come vento e atto di Pace, per non dimenticare": 27 gennaio – Giornata della Memoria
McDonaldʹs di via Trani: "Galeotto fu il marciapiede e chi non lo fece "
25 gennaio 2026 McDonaldʹs di via Trani: "Galeotto fu il marciapiede e chi non lo fece"
TARI: "il centrodestra continua a diffondere notizie parziali. Facciamo chiarezza "  
25 gennaio 2026 TARI: "il centrodestra continua a diffondere notizie parziali. Facciamo chiarezza"  
Vurchio (Pd): «Fare rete e costruire comunità non è uno slogan, ma una scelta politica precisa»
25 gennaio 2026 Vurchio (Pd): «Fare rete e costruire comunità non è uno slogan, ma una scelta politica precisa»
Incontro pubblico su "Le ragioni del Sì " promosso da Forza Italia
25 gennaio 2026 Incontro pubblico su "Le ragioni del Sì" promosso da Forza Italia
Anziano smarrito ritrovato su via Vecchia Barletta da guardia giurata
24 gennaio 2026 Anziano smarrito ritrovato su via Vecchia Barletta da guardia giurata
Andria “Città di Farinelli”: riaffermata l’appartenenza natale dell’artista
24 gennaio 2026 Andria “Città di Farinelli”: riaffermata l’appartenenza natale dell’artista
Fidelis Andria-Martina, Catalano: «Il coraggio non deve essere una parola, ma un atteggiamento»
24 gennaio 2026 Fidelis Andria-Martina, Catalano: «Il coraggio non deve essere una parola, ma un atteggiamento»
Giorno della Memoria 2026: letture ad alta voce e una mostra di giocattoli a tema nelle giornate del 26, 27 e 28 gennaio
24 gennaio 2026 Giorno della Memoria 2026: letture ad alta voce e una mostra di giocattoli a tema nelle giornate del 26, 27 e 28 gennaio
Macabro rinvenimento questa mattina su via Santa Lucia: cane fatto a pezzi
24 gennaio 2026 Macabro rinvenimento questa mattina su via Santa Lucia: cane fatto a pezzi
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.