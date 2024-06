Rotatoria di Montegrosso: grave incidente stradale martedì sera, poco dopo le ore 22

Powered by

Si è sfiorato il dramma, l'ennesimo, ieri sera, martedì 11 giugno sulla provinciale 2, nel tratto stradale che collega Andria a Canosa di Puglia, alla rotatoria di Montegrosso.Una Mercedes GLA, con a bordo una coppia di Andria si è impattata violentemente intorno alle ore 22 contro il guard rail che delimita la famigerata rotatoria. Sicuramente la scarsa segnaletica verticale ed orizzontale e la totale mancanza di illuminazione sono stati gli inneschi di questo nuovo grave incidente stradale che solo per l'apertura degli airbag non ha avuto conseguenze nefaste.Marito e moglie, subito soccorsi da alcuni automobilisti di passaggio, sono stati successivamente trasportati da ambulanze del servizio 118 giunte sul posto, presso il pronto soccorso dell'ospedale "Lorenzo Bonomo" ed affidati alle cure dell'Unità operativa di Ortopedia diretta dal primario dottor Vito Conserva.Due gazzelle dei Carabinieri della Compagnia di Andria, hanno provveduto ad effettuare i rilievi ed a mettere in sicurezza il tratto di strada prima dell'arrivo dell'autogru che ha rimosso l'autovettura incidentata.