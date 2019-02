Roma si colora di arancione, la crisi agricola arriva a Montecitorio

18 foto #giletarancioni a Roma

Sono arrivati a Roma i manifestanti che dalla Puglia e non solo vogliono esprimere nel giorno di San Valentino tutto l'amore per la terra e per l'olivicoltura messe duramente alla prova dalle gelate del febbraio del 2018 e dalla xylella. Dopo i presidi nelle piazze dei Comuni maggiormente olivetati della Bat e del barese, i #giletarancioni sono arrivati all'alba nella capitale perchè "sono stanchi di aspettare e di essere presi in giro" e per chiedere "un decreto urgente per la terra e le olive di Puglia".Video da Italia Olivicola con l'Inno di Mameli:Piazza santi Apostoli a Roma poco dopo le 11.00:Video da piazza Santi Apostoli delle ore 10.00 dalla pagina Facebook di Confagricoltura Bari Ore 11.30: A Roma anche una delegazione di studenti dell'Ita Umberto I di Andria con uno striscione: "La burocrazia fa più danni della calamità". In piazza Santi Apostoli a Roma a dare sostegno agli agricoltori pugliesi anche molti sindaci e tante delegazioni agricole di altre regioni italiane. "Perché l'olivicoltura pugliese è una delle principali "industrie" italiane, la crisi del comparto non riguarda solo la Puglia ma tutta l'Italia!", dicono da Confagricoltura Bari.Ore 11.00: Da Barletta il sindaco Cosimo Cannito e l'assessore Marcello Lanotte: "Siamo a Roma per solidarizzare con gli agricoltori della nostra terra. Per la salute ed il benessere di tutti. #OlioRicchezza".Da Andria il sindaco Nicola Giorgino ed il consigliere comunale Benedetto Miscioscia: ""Sulla pagina Facebook di Confagricoltura Bari : Ore 9.00: "Roma sempre più arancione, come il colore dei gilet che indossiamo, il simbolo della lotta degli agricoltori pugliesi. Tv e giornali stanno seguendo la protesta che è solo all'inizio, ora collegamento in diretta con Uno Mattina sulla Rai di Nicola Ruggiero".Sulla pagina Facebook di Confagricoltura Bari alle ore 8.00: "Roma inizia a colorarsi di arancione! Sono le 8 e piazza Santi Apostoli è già stracolma di agricoltori pugliesi e di Gilet arancioni giunti da ogni angolo della nostra regione per protestare contro il governo. Indennizzi per le gelate che hanno mandato in fumo 90mila ettari di olivi e provvedimenti contro la Xylella due delle richieste. Oggi è la giornata dell'orgoglio dell'agricoltura pugliese!"Sulla pagina Facebook di Confagricoltura Bari alle ore 24.00: "Sì parte! Da Andria ad Altamura, i primi bus dei Gilet arancioni si stanno muovendo per raggiungere Roma! 14 febbraio 2019, giorno dell'orgoglio dell'agricoltura pugliese".