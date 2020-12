Regione: insediate stamane le sette commissioni permanenti. Tutti i nomi dei componenti

La presidente del Consiglio regionale della Puglia Loredana Capone ha insediato le sette commissioni consiliari permanenti dell'XI legislatura. Con l'assistenza del vicepresidente Giannicola De Leonardis e del consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza Sergio Clemente, ciascuno degli organismi ha eletto a scrutinio segreto un presidente, due vicepresidenti, in rappresentanza dei gruppi di maggioranza e della minoranza ed un consigliere segretario.Le commissioni sono così composte.(programmazione, bilancio, finanze e tributi), 12 componenti. Presidente Fabiano Amati (Partito democratico); vicepresidenti Gianfranco Lopane (con Emiliano) e Saverio Tammacco (la Puglia domani); segretario Mauro Vizzino (Popolari con Emiliano). Componenti: Paolo Campo, Vincenzo Di Gregorio (Partito Democratico); Mario Pendinelli (Popolari con Emiliano); Giuseppe Longo (con Emiliano); Giannicola De Leonardis, Ignazio Zullo (Fratelli d'Italia); Grazia Di Bari (Movimento 5 Stelle); Paride Mazzotta (Forza Italia).(affari generali, personale e struttura degli uffici regionali e di enti regionali, polizia urbana e rurale, tempo libero, sport, pesca sportiva e caccia), 12 componenti. Presidente Antonio Tutolo (Con Emiliano); vicepresidenti Francesco La Notte (Popolari con Emiliano) e Luigi Caroli (Fratelli d'Italia); segretario Donato Metallo (Partito Democratico). Componenti: Filippo Caracciolo, Francesco Paolicelli (Partito Democratico); Massimiliano Stellato (Popolari con Emiliano); Alessandro Antonio Leoci (Con Emiliano); Renato Perrini (Fratelli d'Italia); Davide Bellomo (Lega); Rosa Barone (Movimento 5 Stelle); Stefano Lacatena (Forza Italia).13 componenti: Presidente Mauro Vizzino (Popolari con Emiliano); vicepresidenti Vincenzo Di Gregorio (Partito Democratico) e Renato Perrini (Fratelli d'Italia); segretario Giuseppe Tupputi (Con Emiliano). Componenti: Debora Ciliento, Michele Mazzarano, Lucia Parchitelli (Partito Democratico); Mario Pendinelli (Popolari con Emiliano); Antonio Maria Gabellone (Fratelli d'Italia); Giacomo Conserva, Joseph Splendido (Lega); Marco Galante (Movimento 5 Stelle); Paride Mazzotta (Forza Italia).(industria commercio artigianato, turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste, pesca professionale, acquacoltura), 12 componenti. Presidente Francesco Paolicelli (Partito Democratico); vicepresidenti Giuseppe Tupputi (Con Emiliano) e Paride Mazzotta (Forza Italia), segretario Francesco La Notte (Popolari con Emiliano). Componenti: Maurizio Bruno, Ruggiero Mennea (Partito Democratico); Sergio Clemente (Popolari con Emiliano); Antonio Tutolo (Con Emiliano); Paolo Pagliaro (la Puglia domani); Francesco Ventola (Fratelli d'Italia); Davide Bellomo (Lega); Antonella Laricchia (Movimento 5 Stelle).(ecologia, tutela del territorio e delle risorse naturali, difesa del suolo, risorse naturali, urbanistica, lavori pubblici, trasporti, edilizia residenziale), 12 componenti. Presidente Paolo Campo (Partito Democratico); vicepresidenti Alessandro Antonio Leoci (Con Emiliano) e Joseph Splendido (Lega); segretario Massimiliano Stellato (Popolari con Emiliano). Componenti: Maurizio Bruno, Michele Mazzarano, Ruggiero Mennea (Partito Democratico); Giuseppe Longo (Con Emiliano); Francesco Ventola (Fratelli d'Italia); Grazia Di Bari (Movimento 5 Stelle); Stefano Lacatena (Forza Italia); Paolo Soccorso Dell'Erba (Gruppo Misto).(politiche comunitarie, lavoro, formazione professionale, istruzione, cultura, cooperazione, emigrazione, immigrazione), 12 componenti. Presidente Donato Metallo (Partito Democratico); vicepresidenti Francesco La Notte (Popolari con Emiliano) e Giacomo Conserva (Lega), segretario Alessandro Antonio Leoci (Con Emiliano). Componenti: Debora Ciliento, Lucia Parchitelli (Partito Democratico); Sergio Clemente, (Popolari con Emiliano); Giuseppe Tupputi (Con Emiliano); Paolo Pagliaro (la Puglia domani); Luigi Caroli (Fratelli d'Italia); Gianfranco De Blasi (Lega); Antonella Laricchia (Movimento 5 Stelle).(Statuto, regolamenti, riforme istituzionali, rapporti istituzionali, sistema delle autonomie locali), 12 componenti. Presidente Gianfranco De Blasi (Lega); vicepresidenti Francesco Paolicelli (Partito Democratico) e Antonio Maria Gabellone (Fratelli d'Italia); segretario Marco Galante (Movimento 5 Stelle). Componenti: Fabiano Amati, Michele Mazzarano, Ruggiero Mennea (Partito Democratico); Mario Pendinelli (Popolari con Emiliano); Gianfranco Lopane (Con Emiliano); Paolo Pagliaro (la Puglia domani); Cristian Casili (Movimento 5 Stelle); Giandiego Gatta (Forza Italia)."Stiamo lavorando - ha detto la Presidente Capone, a margine dei lavori d'insediamento delle varie commissioni - perché il Consiglio regionale possa essere da subito pienamente operativo.Stamattina abbiamo insediato le sette commissioni permanenti, lo abbiamo fatto in accordo con tutte le parti politiche e rispettando il principio di ripartizione previsto dal regolamento. La rappresentanza è proporzionale ai gruppi consiliari e significativa della volontà degli elettori.Questa legislatura si avvia all'insegna di un mix equilibrato tra esperienza e novità e questo, sono certa, garantirà all'aula una pluralità di voci e metodi"."Il momento che stiamo vivendo è veramente difficile, con i problemi di salute da un lato e quelli economici dall'altro, ed è fondamentale dare risposte certe e veloci ai cittadini. Per questo - ha aggiunto - siamo già a lavoro con i Presidenti neoeletti per accorciare tutti i tempi e stabilire il cronoprogramma che ci vedrà impegnati sui provvedimenti di bilancio. L'obiettivo è rispettare le scadenze e chiudere entro Natale con la sessione di Bilancio"."Ringrazio la Conferenza dei Capigruppo e i Presidenti delle Commissioni - ha concluso - per il clima sereno nel quale abbiamo assunto tutte le decisioni e per la grande collaborazione tra maggioranza e opposizione e mi auguro sia il preludio di cinque anni di sinergia e impegno vissuti con la consapevolezza che siamo tutti in campo per il bene della Puglia e dei pugliesi. Adesso resta l'impegno per le pari opportunità che passa anche dal garantire maggiori ruoli di rappresentanza alle donne".