Recuperate due auto e un furgone. Due sono stati ritrovati ad Andria

Sottratte a Molfetta, Bari e persino Matera ai rispettivi proprietari e nascoste fra la vasta area metropolitana di Bari e la sesta provincia pugliese, forse per essere cannibalizzate e spogliate dei pezzi, pronti per essere venduti attraverso il web sul mercato clandestino dei ricambi, la cui base di smistamento resta Cerignola.È il destino dei veicoli rubati negli scorsi giorni, tre dei quali (due auto e un furgone) sono stati recuperati dalle pattuglie dellaimpegnate in un'attività a largo raggio nella giornata di mercoledì. Nel primo caso i vigilantes hanno recuperato «unaoggetto di furto a. La presenza del mezzo in via Arezzo, a Terlizzi, li da giorni, ha insospettito la pattuglia che ha segnalato la stessa ai. I militari hanno provveduto alla restituzione al proprietario».Negli altri due episodi, invece, «unaoggetto di furto aè stata recuperata in un terreno adiacente alla strada provinciale 174, ad Andria, del tutto bruciata. La stessa - è scritto sulla paginadell'istituto di vigilanza di Ruvo di Puglia - è stata segnalata ai», mentre «unoggetto di furto aè stato ritrovato nelle campagne di Andria, ancora intatto. Sul posto sono arrivati iche hanno provveduto al suo recupero».I furti d'auto rappresentano un business criminale che si sta focalizzando sui territori delle mafie più potenti e organizzate. Un fenomeno che si sta caratterizzato per una nuova tendenza: la specializzazione. Ci sono bande, ad esempio, che nascono per dedicarsi al furto di specifici modelli, cannibalizzati nelle campagne.