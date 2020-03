Rai 3 ed il programma Sapiens di Mario Tozzi accendono i riflettori sulla Puglia e su Castel del Monte

Due puntate per parlare di una delle regioni del Belpaese tra le più gettonate dal turismo nazionale ed internazionale. Sabato 7 marzo andrà in onda su Rai 3, alle ore 21.45 la prima delle due puntate della serie Sapiens, condotta da Mario Tozzi, girate in Puglia.Con la professionalità del famoso divulgatore scientifico, saranno raccontate alcune delle bellezze della nostra Regione, da Castel del Monte, al Dolmen di Bisceglie, a Lamalunga, all'antica Canosa di Puglia, ai dinosauri di Altamura e Molfetta.Ancora una volta il servizio pubblico torna a parlare della Puglia in prima serata, in una delle trasmissioni a carattere scientifico tra le più seguite ed apprezzate.