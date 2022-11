La Segreteria regionale territoriale Puglia del sindacato Federazione Italiana Libera ha indetto per martedì 15 novembre 2022, una giornata di sciopero presso il cantiere di Andria della SI.ECO s.p.a. e della GIALPLAST s.r.l., ditte che si occupano del servizio di raccolta rifiuti.Lo sciopero si articolerà nelle seguenti fasce orarie (turni) dei servizi: dalle ore 2,00 alle 8,30; dalle ore 5,00 alle ore 11,30 e dalle ore 11,30 alle ore 17,00.Le motivazioni dello sciopero del prossimo 15 novembre, secondo l'organizzazione sindacale sono state già state esplicitate nella comunicazione di apertura della procedura di raffreddamento e riguardano nella specifico:- sicurezza sui luoghi di lavoro, con inadempienze d.lgs 81/2008;- orario di lavoro, turni e sicurezza dei lavoratori;- d.p.i. dotazioni;- solo una delle due società paga regolarmente lo stipendio, mentre l'altra in ritardo, provocando così una discriminazione di fatto dal punto di vista economico sul cantiere per ii 50% dei lavoratori.Ad ogni buon conto la Federazione Italiana Libera si dichiara la propria disponibilità ad addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza ed a concordare i servizi minimi essenziali, che comunque verranno garantiti come da norma di legge e contratto collettivo.