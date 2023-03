Raccolta Rifiuti, sottoscritta ad Andria convenzione per la costituzione di Associazione tra i Comuni dell’Aro 2 Bt

A seguito dell'approvazione da parte delle massime assisi comunali dello schema di convenzione tra i Comuni del Bacino A.R.O. 2 della Provincia Barletta-Andria-Trani, si è tenuta nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio presso il Comune di Andria la sottoscrizione della convenzione per la costituzione di un'associazione tra i Comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale quali Andria, in qualità di Ente capofila, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola.Alla presenza dei Sindaci delle quattro città coinvolte, si è quindi proceduto alla stipula del documento che rappresenta un ulteriore passo in avanti nella gestione unitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti e quindi nell'approvazione del nuovo piano industriale. La presente convenzione, costituita anche dall'assemblea degli Enti aderenti che si riunirà giovedì 9 marzo, vedrà quest'ultima gestire le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata di spazzamento, raccolta, trasporto e servizi annessi.