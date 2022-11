Raccolta rifiuti: confermato lo sciopero di martedì 15 novembre dei dipendenti della SI.ECO s.p.a. e della GIALPLAST s.r.l.

Confermato per martedì 15 novembre 2022 dalla Segreteria regionale territoriale Puglia del sindacato Federazione Italiana Libera lo sciopero indetto per martedì 15 novembre 2022, presso il cantiere di Andria della SI.ECO s.p.a. e della GIALPLAST s.r.l., dei lavoratori delle ditte che si occupano del servizio di raccolta rifiuti.E intanto spuntano video e foto circa lo sversamento di liquami da alcuni mezzi della raccolta, all'interro del cantiere di Andria. Una situazione preoccupante e pericolosa, come sottolineano alcuni dipendenti incaricati delle operazioni di raccolta. Lo sciopero si articolerà nelle seguenti fasce orarie (turni) dei servizi: dalle ore 2,00 alle 8,30; dalle ore 5,00 alle ore 11,30 e dalle ore 11,30 alle ore 17,00.Le motivazioni dello sciopero del prossimo 15 novembre, secondo l'organizzazione sindacale sono state già state esplicitate nella comunicazione di apertura della procedura di raffreddamento e riguardano nella specifico:- sicurezza sui luoghi di lavoro, con inadempienze d.lgs 81/2008;- orario di lavoro, turni e sicurezza dei lavoratori;- d.p.i. dotazioni;- solo una delle due società paga regolarmente lo stipendio, mentre l'altra in ritardo, provocando così una discriminazione di fatto dal punto di vista economico sul cantiere per ii 50% dei lavoratori.La Federazione Italiana Libera è pronta a concordare i servizi minimi essenziali, che comunque verranno garantiti come da norma di legge e contratto collettivo.