Questura della Bat, SAP: "Ormai si parla di 2020 ma non c’è da stupirsi se i tempi slitteranno ancora"

Situazioneed in particolare. Ne abbiamo parlato con ile del suo aggiunto, in particolare sulla vicenda dellanel nostro territorio e delle prospettive circa la c-D=Allora, la Questura di Andria, dopo alcuni decenni rimane ancora da completarsi. Nel frattempo abbiamo una situazione drammatica sul fronte degli organici della Polizia di Stato in tutta la Bat. Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi?-R= Nulla di buono.dato che il piano prevede l'invio di poco più diPurtroppo il problema sta a monte, come ha spiegato lucidamente ilPer oltre un decennio è statoMolte scuole sono state chiuse per mancanza di allievi e di risorse. Oggidanni provocati da questi tagli scellerati continueranno a produrre effetti negativi ancora per molti anni.-D= Mentre sul fronte politico si sprecano gli annunci riferiti a miracolose situazioni che nel volgere di poco tempo porteranno ad un' inversione di tendenza sul fronte della sicurezza e dell'ordine pubblico, resta purtroppo il fatto che solo 24 Carabinieri giungeranno, per la sola estate al servizio del territorio della provincia di Barletta - Andria – Trani.-R= Probabilmente non vedremo rinforzi, se non, fino a quando non sarà veramente costituita laSolo allora, giocoforza, dovrà essere assegnato il personale necessario ad assicurarne il funzionamento. Tra l'altroNel tempo però, queste risorse sono state progressivamente riallocate anche in altre province e regioni e. Dubito che qualcuno voglia rifare lo stesso errore,. E' ipotizzabile che le risorse saranno assegnate solo quando la nuova Questura sarà una realtà concreta. Il problema è che-D= In tutta la Bat ed Andria in particolaredi Andria), non idonei () ed in molti casi in affitto, come del resto la stessa. Possibile che a fronte di tanti immobili confiscati alla criminalità organizzata non si trovino sedi adeguate e confacenti?-R= Il problema è sempre quello: quanto si intende investire nella sicurezza del territorio? La sicurezza ha un costo e a livello politico va deciso quanto si è disposti a pagare per ottenerlo. Purtroppo noi in Italia viviamo un po' troppo di statistiche.e che siamo messi meglio di tanti altri paesi europei. Questo porta a percepire la sicurezza, a livello politico, come una necessità meno prioritaria rispetto ad altre emergenze. Noi del SAP non la pensiamo così. Se i crimini si riducono da 100.000 a 90.000 (faccio numeri a caso), non possiamo cullarci pensando ai 10.000 crimini in meno, ma abbiamo il dovere di pensare alle 90.000 famiglie che hanno subito i crimini commessi. E' chiaro cheTuttavia pensiamo che manchi anche una capacità di coordinare e sfruttare le risorse che già ci sono. Se gli enti cooperassero tra di loro, sarebbe ben possibile individuare strutture inutilizzate e idonee a diventare caserme, con una spesa sostenibile. Purtroppo abbiamo una burocrazia paralizzante. Quando si decise la chiusura dellanoi proponemmo un, in modo da mantenere operativa la sottosezione della Stradale. Era una soluzione semplice, che però l'apparato burocratico non ha preso in considerazione o non è riuscito ad attuare. Bisogna riflettere su questo. Mancano risorse e manca capacità di utilizzare le risorse che un territorio offre e che restano inutilizzate.-D= Non credete che esiste una sorta di discriminazione nel considerare la situazione dell'ordine pubblico in Italia? Al nord sedi idonee ed organico adeguato, mentre al sud siamo sguarniti e paradossalmente con poco personale e attrezzature e veicoli. Come pensa si potranno cambiare le cose?-R= Sfatiamo questo mito. Non è vero che al Nord sono sempre messi meglio.. E' però vero che il Nord è avvantaggiato da una maggiore disponibilità di personale giovane, questo è conseguenza dell'attuale sistema di assegnazione del personale che andrebbe profondamente rivisitato. Inoltre al Nord si percepisce maggiore attenzione, da parte degli enti territoriali, parlo soprattutto dei Comuni, sulle tematiche della sicurezza. La sicurezza, al Nord, è percepita come un fattore primario per lo sviluppo imprenditoriale del territorio. La cooperazione dei Comuni per reperire strutture idonee produce quindi effetti positivi. Qui al Sud i Comuni, probabilmente, hanno priorità diverse.-D= Abbiamo un territorio vasto e poco popolato, pur essendo così apprezzato dal turismo straniero. Stiamo parlando dellaE' mai possibile vivere ancora con queste situazioni al limite dei canoni di ordinarietà di uno stato democratico ed occidentale?Qui vedere la presenza assidua delle forze dell'ordine resta una eccezionalità. Potrà invertirsi questa situazione?R - Forse dobbiamo pensare a rimodulare l'intero sistema sicurezza. Innanzitutto andrebbe razionalizzata la distribuzione dei presidi delle Forze dell'ordine tra Polizia e Carabinieri. Poi andrebbero aumentate le competenze dei Comuni in materia di sicurezza. Forse è arrivato il momento di pensare a un modello diverso.che in ogni caso andrebbero coordinate per evitare le assurde sovrapposizioni tra Polizia e Carabinieri.Bisogna avere il coraggio di cambiare l'intero sistema di sicurezza.