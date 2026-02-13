Punti cardinali
Punti cardinali for work, siglato accordo tra Comune e partners del progetto

Obiettivo intercettare ulteriori risorse sul territorio per creare opportunità di orientamento, formazione e lavoro

Andria - venerdì 13 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Firmato questa mattina l'accordo tra il Comune di Andria e i partners per il progetto "Punti Cardinali For Work". Com'è noto, Andria è tra i Comuni ammessi a finanziamento da parte della Regione Puglia – Assessorato al Lavoro e Dipartimento all'istruzione Formazione e lavoro, con un progetto che ha ottenuto il massimo punteggio e l'aggiudicazione di 94mila euro per le politiche attive del lavoro.


L'Amministrazione Comunale, su iniziativa dell'Assessorato al Futuro con delega alle Politiche Giovanili, ha messo insieme una rete di partenariato eterogenea e funzionale, con l'obiettivo di intercettare ulteriori risorse sul territorio per creare opportunità di orientamento, formazione e lavoro per i giovani, le donne e per quelle categorie più sensibili con il progetto "Andria 2030" che verterà su tre direttrici principali: verde, digitale e inclusione e che durerà 18 mesi.


"ANDRIA 2030 - Punti Cardinali per l'Orientamento Digitale, Verde e Inclusivo", questo il nome del progetto, ha l'obiettivo di rafforzare la rete territoriale dell'orientamento al lavoro, alla formazione e all'impresa, puntando su innovazione, sostenibilità e inclusione sociale.


«Presto partiranno le attività relative al progetto che si prefiggono di rispondere in modo concreto alle sfide del territorio come: disoccupazione giovanile e femminile, presenza diffusa di NEET, difficoltà di accesso ai servizi, mismatch tra competenze e richieste del mercato del lavoro - spiega l'Assessora al Futuro dott.ssa Viviana Di Leo - Il progetto è frutto di un percorso partecipato che ha coinvolto numerosi partners rappresentativi di tutto il territorio provinciale e non solo. Andria diventa così attrattore anche per le città limitrofe in materia di politiche attive del lavoro.


"ANDRIA 2030" proporrà laboratori, Job Days e giornate di orientamento e formazione con imprese, percorsi dedicati alle donne per rafforzarne l'autonomia e momenti di promozione territoriale fuori città per attrarre talenti e creare connessioni. Doveroso – conclude l'Assessora Di Leo - il ringraziamento ai tanti partners che con noi porteranno avanti questo progetto, mettendo a servizio le proprie esperienze e professionalità maturate». Seguiranno dettagli sulle iniziative in programma.
