Puglia Outlet Village offre a Bari il grande basket

porta il grande basket nella città di Bari. Nel capoluogo pugliese, sul parquet del PalaFlorio (), si esibiranno i campioni della, squadra impegnata nella massima serie di pallacanestro maschile italiana e orgoglio dello sport regionale. L'evento organizzato dalla, in collaborazione con la società brindisina, l'Assessorato allo sport del Comune di Bari e la Fip Puglia, prevede una sfida al club del, formazione montenegrina impegnata quest'anno in Eurocup, inserita nel girone dell'italiana Fiat Torino.La partita assume una particolare rilevanza perché si tratta della "prima uscita ufficiale" del rinnovato Brindisi e sarà l'occasione per vedere all'opera i nuovi arrivati, tra cui spiccano, l'ala di Cincinnati, Jeremy Chappell, lo scorso anno protagonista nel Cantù, il 23enne playmaker Usa, Wes Clark, il lungo americano Tony Gaffney, in arrivo dall'Hapoel Tel Aviv, dove è stato compagno di squadra proprio del più atteso di tutti: Adrian Banks, funambolico atleta che è voluto tornare a indossare la canotta brindisina dopo che tre stagioni fa aveva deliziato con le sue giocate l'intera platea del PalaPentassuglia. A guidare il team salentino ci sarà il confermatissimo Frank Vitucci, con il suo vice Alberto Morea, pugliese di nascita, a dargli manforte.Ottimo anche il roster degli avversari montenegrini della città di Bar, guidati da coach Mihailo Pavlicevic. I punti forza sembrano essere le due guardie di colore Carrington e Spight, affiancate dai due serbi Micovic e Lukovic, con il montenegrino Pavic a completare il quintetto.Alla conferenza stampa, il padrone di casa e assessore allo sport,, accoglierà,, presidente della Fip Puglia,, general manager del Brindisi, l'insieme ad, in rappresentanza della squadra, e la center manager di