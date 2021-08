Prorogata ad agosto 2024 alla dottoressa Saponaro la direzione di Castel del Monte

Sarà la dottoressafunzionario archeologo del Ministero della Cultura a dirigereLa conferma della direzione per la brillante responsabile del maniero federiciano, già direttore di questo sito culturale dall'è giunta ieri, martedì 17 agosto.Una importante riconferma quindi per la solerte funzionaria che ha già rivestito con successo, contestualmente, gli incarichi di direzione dele del, quest'ultimo ancora a tutt'oggi.che inla dottoressa Saponaro, tra le sue molteplici specializzazioni vanta anche, in "" presso Laset (Libera Associazione per gli Studi Etruscologici e topografici) ed il secondo in "", entrambi conseguiti a Roma, durante la sua parentesi professionale romana.Autrice di numerose pubblicazioni di rilievo internazionale, è referente di alcuni progetti di valore scientifico che vedono il territorio pugliese, tra cui il sito più visitato della regione qual è appunto Castel del Monte, al centro di importanti itinerari turistico-culturali, la dottoressa Saponaro proprio negli ultimi anni è riuscita a tenere all'interno del maniero federiciano alcune mostre artistiche di rilievo.Tra i primi a complimentarsi per l'importante riconferma "una persona dalle indubbie qualità professionali ed umane", la sindaca di Andriaed il già consigliere regionale notaio. E perfettamente bipartisan sono giunti anche gli auguri del consigliere comunale già responsabile comunale della cultura,e del già consigliere comunaleche hanno voluto ricordare le innumerevoli manifestazioni culturali svolte in stretta sinergia con la direzione del maniero federiciano."Grande e importante è l' onore e il privilegio di dirigere Castel del Monte che avverto di essere cittadina acquisita di questa, tanto amata dal Puer apuliae", ha sottolineato la direttrice Saponaro raggiunta dai nostri microfoni.Per l'occasione sento il dovere di ringraziare, il dirigente della Direzione regionale Musei Pugliaper la fiducia rinnovata, ilnella persona della, il, ​che insieme stanno mettendo a disposizione ulteriori servizi di sicurezza e tutela della salute pubblica a servizio del castello per le migliaia di visitatori che raggiungono questoAnche la Redazione di AndriaViva, formula i più sinceri auguri alla dottoressa Saponaro per questa prestigiosa riconferma, che porterà nuove vetrine internazionali alla nostra splendida "Corona delle Puglie".