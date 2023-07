Pronto soccorso Andria, on. Matera (FdI): "Buon lavoro agli operatori sanitari che operano in locali più idonei all’emergenza-urgenza"

"Voglio augurare un buon lavoro a tutti gli operatori sanitari che da oggi (ieri per chi legge n.d.r.), possono meglio operare all'interno del riqualificato e ristrutturato Pronto Soccorso dell'Ospedale Bonomo di Andria."Impegni istituzionali mi hanno impedito di partecipare a questo importante momento per la Sanità della BAT, che oltre a quello di Andria. Come ho avuto modo di dire al direttore generale della ASL BAT, Tiziana Dimatteo, questo territorio vive un deficit di attenzione da parte della Regione Puglia, siamo quelli che in attesa del nuovo ospedale di Andria (allo stato attuale solo sulla carta), ha già visto chiusi ospedali a Trani, Canosa, Spinazzola e Minervino. Per questo oggi apprezzo da andriese e cittadina della BAT il nuovo percorso di accesso al PS, la nuova sala di attesa e le sei nuove postazioni."Il sistema delle emergenze-urgenze se ben organizzato e gestito è nelle condizioni di fare la differenza quando bisogna salvare una vita umana, per questo rinnovo gli auguri a chi da oggi potrà farlo in locali più idonei." Così il deputato di Fratelli d'Italia, Mariangela Matera, sull'inaugurazione del ristrutturato Pronto Soccorso dell'ospedale di Andria.