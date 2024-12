Promozione della salute: dati allarmanti su obesità infantile. Presentato ad Andria il catalogo scuola

Promuovere la salute nelle scuole di ogni ordine e grado è l'obiettivo che dal 2011 la Regione Puglia, con l'intervento delle Asl, e l'Ufficio Scolastico Regionale perseguono per il benessere della popolazione, coinvolgendo bambine e bambini, docenti e famiglie.

Ieri, giovedì 5 dicembre ad Andria, presso il Liceo Statale "Carlo Troya", è stato presentato il Catalogo regionale 2024-2025 del Piano strategico regionale per la promozione della salute nella scuola, a cura del GIA (Gruppo Interdisciplinare Aziendale) Asl Bt.

Il catalogo raccoglie i progetti e le azioni informative a cui le scuole possono aderire per promuovere la salute negli istituti scolastici. Nutrizione e attività motoria, affettività e sessualità, contrasto alle dipendenze, comportamenti a rischio, sicurezza in casa in strada e al lavoro, benessere mentale. Questi e altri sono i temi trattati nei numerosi progetti che, progressivamente, mirano a inserire la salute tra le materie trattate sui banchi di scuola.



"Il Dipartimento di prevenzione tutela la salute, che non vuol dire solo profilassi vaccinale - spiega il direttore del Dipartimento dott. Nicola Fortugno - ma anche controlli presso le attività produttive e formazione. Tra queste attività di formazione e promozione della salute si inseriscono la presentazione prima e l'attuazione dopo del catalogo della scuola 2024/2025".

"Il miglioramento delle condizioni generali della salute pubblica passa dall'educazione dei singoli - afferma il dott. Giacomo Domenico Stingi, Direttore Sian e coordinatore GIA (Gruppo Interdisciplinare Aziendale) Asl Bt - con una strategia efficace intersettoriale tra scuola, lavoro e famiglie, cercando alleanze in tutti questi ambiti, attraverso uno sviluppo armonico e corretto, con il rapporto diretto tra istituti scolastici ed Asl attraverso il Dipartimento di prevenzione".

"Un tema su cui va prestata molta attenzione - prosegue Stingi - è quello della nutrizione, in quanto sia nella nostra provincia che nella nostra regione abbiamo percentuali più alte, rispetto al dato nazionale, per quanto concerne i bambini dai 6 ai 10 anni in sovrappeso (il 21%) e obesi (15%)".

Ogni scuola può aderire alle progettualità presenti sul portale della Regione Puglia entro e non oltre il 31 dicembre.

Link al Catalogo scuola 2024-2025