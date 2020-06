Professione Make-up artist: Angela Scamarcio talento e passione made in Andria

Angela Scamarcio è una make-up artist che vive e lavora nella meravigliosa Puglia. Giovane donna, innamorata della bellezza sin da bambina: lei ha già le idee chiare, seguirà la sua passione per "la cura della bellezza". Si diploma con successo in Estetica, specializzandosi successivamente nel make-up. La sua incontenibile creatività e la sua voglia di creare e trasformare bellezza, si sono sviluppate nel magico e colorato contesto pugliese.In Puglia, regione colorata, vitale , luminosa come i trucchi che la nostra make up artist riesce a realizzare, portando sui volti delle spose un po' di sole di questa magica terra. Da lì a poco si è verificata la sua scalata al successo nel mondo del wedding, perfezionandosi in Make up da sposa. Tante le manifestazioni a tema in cui Angela è stata partecipe, e tante le competizioni vinte in veste da concorrente. Due Awards vinti come miglior Makeup Artist di Puglia e Basilicata (premio IWA).Ad oggi vanta una grande esperienza anche nel mondo delle moda e dello spettacolo: la sua passione per l'arte del trucco e le esperienze vissute, hanno fatto di lei una vera artista del settore. Con la sua professionalità riesce ad effettuare make-up per ogni occasione, ma soprattutto con il piacere di dedicare il suo tempo alla donna nel giorno più importante della sua vita "Donna Sposa".Secondo Angela Scamarcio "La sposa va valorizzata ed esaltata in tutta la sua bellezza: l'abito gioca un ruolo molto importante ma deve essere completato con il giusto make-up". Ed è così che dopo un'attenta analisi del volto, la nostra artista del make-up sa come esaltare la bellezza alla sposa con un trattamento studiato e personalizzato.Perfezione, eleganza, bellezza e raffinatezza non possono mai mancare nel giorno più bello della vita di ogni donna: Angela Scamarcio riesce a dosare sapientemente questi particolari ingredienti per un successo che non ha eguali.