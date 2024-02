Primo appuntamento del ciclo di incontri alla provincia Bat sul tema della Protezione Civile

Amministratori e funzionari comunali riuniti presso la sede legale della provincia di Barletta - Andria - Trani, ad Andria, per la prima delle cinque giornate dedicate alla formazione per Amministratori Comunali in Protezione Civile.



L'iniziativa origina da un confronto di esigenze e di opportunità fra la Presidente di ANCI Puglia, Fiorenza Pascazio, ed il Capo Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Nicola Lopane. Tale percorso vuole sperimentare una conoscenza operativa e gestionale, omogenea, in cui i Sindaci e loro diretti collaboratori, sono deputati ad essere front-office, soprattutto durante un'emergenza. Il programma vede fattivamente coinvolta la Provincia BAT, ente da sempre impegnato in Protezione Civile, a dispetto della riduzione delle sue funzioni a seguito della "legge Delrio".



Gli amministratori dei dieci comuni del territorio della Bat si sono potuti confrontae nell'analisi del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 - Codice di Protezione Civile, proiettando la loro vision circa la responsabilità riconosciuta, la valutazione dei rischi, le procedure di allertamento e il supporto degli enti sovrastanti nel processo di sussidiarietà. Esamineranno inoltre la nuova piattaforma SINAPSI, strumento gestionale dinamico messo a punto dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, parleranno di comunicazione, dei social e del loro uso corretto, affronteranno le strategie per una diffusione ottimale della conoscenza e della cultura della Protezione Civile nonché la gestione ottimale del Volontariato. Un programma fitto, articolato in cinque appuntamenti (ogni giovedì, fino al 14 marzo, dalle ore 14.30 alle 17.30), messo a punto con la supervisione del Dipartimento Nazionale.



«L'auspicio è che quanto i sindaci e i loro delegati impareranno non venga mai ad essere applicato – commenta il responsabile provinciale Protezione Civile Bat, dottor Gianni De Trizio - . Sappiamo altrettanto bene, però, che il rischio di un evento calamitoso è sempre probabile e può manifestarsi con devastante ricaduta sulla Comunità colpita. Rivolgiamo il nostro "in bocca al lupo" agli amministratori locali discenti ed a tutto il corpo docente per questa nuova sfida»