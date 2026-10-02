Dott. Vincenzo Massimo Modeo, Primo Dirigente Commissariato Andria
Dott. Vincenzo Massimo Modeo, Primo Dirigente Commissariato Andria
Attualità

Prestigioso incarico per il Dirigente generale della Polizia di Stato Massimo Vincenzo Modeo

E' stato nominato responsabile dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza del Vaticano

Andria - venerdì 2 ottobre 2026 9.38
Da Andria a Roma passando per Lecce. Importante nomina per il Dirigente generale della Polizia di Stato, Vincenzo Massimo Modeo nominato ieri, nel corso del Consiglio di Amministrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dirigente presso l'Ispettorato di Pubblica Sicurezza in Vaticano. Prima di questo prestigioso traguardo il dottor Modeo, ricopriva l'incarico di consigliere ministeriale presso la Segreteria del Dipartimento del Viminale.

Massimo Vincenzo Modeo, prima di ricoprire questi importanti incarichi nella Capitale, ha ricoperto nel 2011 presso il Commissariato della Polizia di Stato di Andria, la funzione di Primo dirigente, incarico seguito da esperienze ai vertici delle questure di Avellino e Brescia come vice questore vicario. Dal giugno 2020 è stato dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia. Nel 2022 è diventato questore di Ascoli Piceno, mentre dall'agosto 2023 ha guidato la Questura di Lecce.

Proprio grazie al suo brillante passato trascorso nella Polizia di Stato, Massimo Vincenzo Modeo, raggiunge così uno dei traguardi più importanti per un operatore delle Forze dell'Ordine, con la guida dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza del Vaticano, dovendo vegliare sulla sicurezza, tra l'altro, del Santo Padre.

A lui le più vive congratulazioni da parte della Redazione di AndriaViva.

  • massimo vincenzo modeo
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