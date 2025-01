Presentati ad Andria i due nuovi elettrotreni Alstom di Ferrotramviaria

Presentati questa mattina nella stazione di Andria Sud di Ferrotramviaria due nuovi elettrotreni Alstom ETR 104, che presto saranno messi in esercizio sulla tratta ferroviaria che collega Bari (piazza Aldo Moro), Barletta e l'aeroporto internazionale "Karol Wojtyla".Alla presentazione hanno partecipato l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia,, con la dirigente della Sezione regionale Infrastrutture per i Trasporti,, il direttore generale Trasporto di Ferrotramviaria,, e, Business Development & Public Affair Director di Alstom Italia. Presenti anche la consigliera regionale,il sindaco di Andria,, il presidente del Consiglio comunale di Andria,, e una rappresentanza delle Giunte dei Comuni di Corato e Andria.I due nuovi elettrotreni fanno parte della fornitura di complessivi 11 elettrotreni Alstom finanziata con circa 68 milioni di euro, di cui 57 milioni a carico della Regione Puglia, per il tramite di fondi ministeriali e dei fondi PNRR, e 11 milioni di euro a carico direttamente della Ferrotramviaria, nel rispetto degli impegni contrattuali assunti dalla società con la sottoscrizione del nuovo contratto di servizio in data 30 dicembre 2021. La consegna degli undici treni totali è stata avviata nel giugno 2023 con i primi cinque ETR e verrà completata entro il 2026. Con l'entrata in servizio dei due nuovi treni presentati oggi l'età media della flotta di Ferrotramviaria scende a 10,35 anni.Gli ETR 104 forniti dalla Alstom sono treni elettrici mono piano, a 4 casse, con 4 motori di trazione, con 518 posti totali di cui 289 posti a sedere, 8 rastrelliere per bici, pensati per l'utenza a mobilità ridotta grazie all'incarrozzamento a raso, corridoi ampi e bagni appositamente attrezzati. Soprattutto sono dotati delle più evolute ed efficaci soluzioni tecnologiche per rendere il viaggio sicuro e confortevole.La struttura e l'isolamento della cassa in alluminio contribuiscono a migliorare l'isolamento termico, e anche i livelli di rumore e le vibrazioni sono stati ridotti al minimo. Le sedute sono dotate di prese per alimentazione di PC, tablet e cellulari. L'illuminazione è ottimizzata grazie a grandi finestrini che consentono un maggior ingresso di luce naturale. Le informazioni sul viaggio e sul numero di passeggeri presenti saranno diffuse mediante un sistema audio e monitor LCD. La sicurezza sarà garantita anche tramite videocamere di sorveglianza.I nuovi elettrotreni rispondono, soprattutto, agli obiettivi di sostenibilità ambientale che Regione Puglia insieme alle aziende di trasporto ferroviario si sono date in vista del rinnovo delle flotte. Essi infatti sono riciclabili per il 95% e consumano il 30% di energia in meno rispetto alla precedente generazione, i sistemi di condizionamento dell'aria e di ventilazione sono regolati in funzione del numero dei passeggeri e la chiusura delle porte è programmata al fine di evitare la dispersione termica mentre l'illuminazione a LED per i passeggeri si regola automaticamente sulla base della luce esterna."Oggi facciamo un altro passo avanti verso il rinnovo totale della flotta di treni destinati al servizio TPL regionale, un rinnovo che è di fatto al 100% e che sta abbassando notevolmente l'età media dei treni regionali – ha detto l'assessore regionale-. Questi nuovi treni garantiscono viaggi confortevoli e sicuri per tutti i tipi di utenza, sono pensati per ridurre i consumi e i costi di smaltimento in quanto sono quasi completamente riciclabili. Essi quindi soddisfano le esigenze dei viaggiatori ma anche delle aziende e delle future generazioni che vedranno sempre meno carcasse di vecchi treni abbandonate. Stiamo facendo grandi sforzi per migliorare il TPL su ferro sotto ogni punto di vista, dal materiale rotabile all'infrastruttura, per renderlo sempre più appetibile ed efficiente.""Con l'entrata in servizio dei due nuovi elettrotreni, l'età media della nostra flotta è pari a circa 10 anni - ha dichiaratodirettore generale Trasporto di Ferrotramviaria -. E con la consegna dei prossimi quattro treni previsti nel biennio 2025/2026, l'età media è destinata ad abbassarsi ulteriormente a circa 7 anni. Una flotta composta, quindi, da treni moderni e sostenibili, caratterizzati da sistemi di videosorveglianza, dotati di servizi igienici e rastrelliere dedicata per le biciclette, che garantiscono grande comfort di marcia, facilità di accesso grazie alle ampie porte laterali e, soprattutto, facile fruibilità anche da parte dei passeggeri a mobilità ridotta in virtù dei sistemi di incarrozzamento a raso"."Siamo lieti di contribuire a questo nuovo importante passo per il trasporto pubblico della Regione Puglia - ha aggiunto, Business Development & Public Affair Director di Alstom Italia - attraverso la consegna di 2 nuovi treni POP 2.0 a Ferrotramviaria di Bari, che si aggiungono ai 5 già consegnati, relativi ai ad un ordine totale di 11 convogli. Per Alstom, Ferrotramviaria è un partner importante e il nostro impegno congiunto si estende anche nello sviluppo dei sistemi di segnalamento per ottimizzare il ciclo di vita, semplificare la manutenzione e migliorare l'efficienza operativa delle reti."