Premio Soft Skills 2024, il Dott. Beniamino Casalino premiato al Senato della Repubblica

Un premio importante per il Primario di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria, Dott. Beniamino Casalino: "SOFT SKILLS: LA COMPETENZA PER FARE LA DIFFERENZA", andato in scena nella Sala ISMA del Senato, su iniziativa della Senatrice Cinzia Pellegrino.Premiate le competenze trasversali di ogni singolo professionista, ognuno per le proprie aree di competenza, capacità essenziali che sono il valore aggiunto di un professionista di successo, come la capacità di lavorare sotto pressione, leadership, problem solving, intelligenza emotiva e gestione dei conflitti.Ben 17 professionisti di ogni parte d'Italia premiati per 3 aree specifiche aree di appartenenza (clinico-scientifica; editoria, giornalismo e comunicazione; legale).Moderatrice dell'evento l'attrice e conduttrice televisiva Emanuela Tittocchia.Il Presidente del Premio è il Dott. Francesco De Noia, CEO & Founder della piattaforma Elearning Formazione, eccellenza italiana pluricertificata.Il dott.è stato nominato da un illustre comitato scientifico che ha vagliato la sua professionalità, la sua carriera ed i suoi risultati ottenuti in campo medico, considerati meritevoli di riconoscimento.In qualità di Direttore della Unità Operativa ha introdotto tecniche innovative nell'ambito del territorio distinguendosi per le competenze trasversali e l'empatia durante lo svolgimento della propria professione. In particolare il dott. Casalino è stato segnalato per l'innata capacità di comunicazione, ascolto attivo e gestione dei conflitti che, associato al bagaglio professionale lo hanno reso riferimento per i colleghi più giovani e per la medicina territoriale e l'associazionismo di vario genere. La capacità relazionale e comportamentale finalizzata alla pianificazione e alla gestione delle risorse a disposizione, ha permesso in maniera tangibile un arricchimento dell'offerta sanitaria e umana che ha prodotto attrattività e interesse al di fuori del comune, centrando appieno l'obiettivo delle "soft skills" richieste per il premio.Il suo discorso, nella prestigiosa sala Isma del Senato, ha colpito i presenti per la spiccata umiltà come professionista e come essere umano.Egli ha tenuto a sottolineare il lavoro di squadra del reparto, con grande orgoglio per il team work creato.Essere medici oggi vuol dire essere tanti professionisti insieme. Le pazienti prediligono, in un ginecologo, la capacità di comunicazione e l'ascolto attivo per le situazioni della loro vita: dall'adolescenza, alla gravidanza, alla menopausa nonchè nelle situazioni di malattia. Lo studio Casalino è un punto di riferimento ad Andria in termini di qualità e fiducia.I premiati per l'areasono stati il– Presidente Tennis & Friends, Policlinico Gemelli; Dott.– Psicoterapeuta, Presidente Osservatorio Violenza e Suicidi;– Medico Legale, Luiss;– Psicologa Clinica;– Cardiologo, Policlinico Riuniti di Foggia;– Dirigente medico, primario di Ginecologia e Ostetricia, Ospedale Bonomo Andria.premiati– Regista, produttore e attore;– Esperto in Soft Skills;– Presidente Nazionale CNA Moda su misura, Presidente Federmoda Campania;– Giornalista sportivo;– Agente immobiliare, protagonista di "Casa a Prima Vista" su Real Time.Per l'l'Avv. Lucilla Anastasio – Consigliere dell'Ordine di Roma;– Esperta in Responsabilità Professionale Medica;– Esperta in Tutela degli Agenti di Commercio;– Esperto in Diritto Penale e– Esperta in Diritto di Famiglia.Premio Speciale assegnato in apertura al Dottor, Ufficiale Superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto, Capo Servizio Amministrativo Logistico della Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Jonica.Tra il pubblico presente l'attricee l'attrice e cantante