Polizia Stradale nella Bat: con la Questura di Andria l’on. Angiola chiede il potenziamento degli organici

L'imminente avvio della, i cui lavori dell'sono ormai ultimati e con la nomina delsi attende solo la partenza funzionale, prevista per, porterà delle novità anche per laE' l', ad aver presentato una interpellanza proprio sulle sezioni della, che ricordiamo avrà il, nell'immobile di"Riguardo alla istituenda Questura di Andria –sottolinea l'on. Angiola, raggiunto dalla redazione di AndriaViva-, ritengo che non sia questo il momento di fare stupide e sterili contrapposizioni territoriali. Non è questo il momento di alimentare guerre tra poveri. Ritengo, infatti, che il mantenimento del distaccamento di Spinazzola e l'attivazione della Questura siano perfettamente compatibili. Il Governo potenzi gli organici, oggettivamente carenti, per assicurare ai cittadini della Murgia e della BAT sicurezza e legalità".Quindi dipendenze della Polizia Stradale funzionali nell'ottica del potenziamento della specialità della Polizia di Stato nel territorio della sesta provincia pugliese."Dopo aver esperito vari tentativi –prosegue l'on. Nunzio Angiola-, volti a chiedere informalmente una revisione del progetto che prevede per il territorio murgiano l'istituzione di una nuova "Sezione di Polizia Stradale denominata BAT" (Barletta, Andria e Trani), da effettuarsi con l'accorpamento dei Distaccamenti di Spinazzola e di Ruvo di Puglia, tentativi i miei che si sono di fatto rivelati infruttuosi, ho provveduto ieri 28 settembre a depositare l'interrogazione n. 20200928-194533 al Ministro dell'Interno.Viste le numerosissime sollecitazioni che ho ricevuto in questi mesi da cittadini e amministratori locali di Spinazzola, Minervino Murge e Canosa, ma anche da altri cittadini murgiani, riterrei assolutamente utile un intervento di tutte le istituzioni interessante, compresa la Giunta regionale, per rafforzare e sostenere in modo sinergico le istanze del nostro territorio".Ecco il testo dell'interrogazione a risposta scritta rivolta al Ministro Luciana Lamorgese presentata dall'On. Nunzio Angiola ieri, martedì 28/09/2020.Al Ministro dell'Interno -Per sapere - premesso che:- Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni con nota n. 555/RS/01/58/0137 del 6 febbraio 2020, comunicava a tutti i sindacati nazionali della Polizia di Stato per una informazione preventiva, prevista dall'art. 25- comma 2, DPR 164/2002, un incontro per il giorno 11 febbraio c.a. con all'oggetto "Riorganizzazione della Polizia Stradale". Il giorno 11 febbraio 2020 si è tenuta presso il Dipartimento della pubblica sicurezza la programmata riunione in relazione al progetto di riorganizzazione della Polizia Stradale. L'incontro è stato presieduto dal responsabile della Struttura di missione per la riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, Prefetto Dr. Luigi SAVINA, dal Direttore Centrale delle Specialità Dr. Armando FORGIONE e dal Direttore del Servizio Centrale Polizia Stradale Dr. Giovanni BUSACCA. Il progetto, molto ampio e articolato, prevede per il territorio murgiano l'istituzione di una nuova "Sezione di Polizia Stradale denominata BAT" (Barletta, Andria e Trani), da effettuarsi con l'accorpamento dei Distaccamenti di Spinazzola e di Ruvo di Puglia. A Spinazzola fu istituito un Distaccamento di Polizia Stradale per l'interesse strategico del posizionamento del Comune come cerniera tra la Regione Puglia e la Regione Basilicata attraversato: 1) 0B7 dalla S.S. 655 Bradanica, che da Foggia porta a Matera, interessata da un notevolissimo e imponente traffico determinato dall'insediamento SATA di S. Nicola di Melfi, e relativo traffico per l'imbocco a Candela dell'autostrada per Napoli-Roma; 2) 0B7 dalla strada SP3 (ex R6) cha da Canosa-Minervino Murge-Spinazzola si interseca con la viabilità ordinaria di tutto il restante territorio murgiano. La soppressione del distaccamento produrrebbe un danno incalcolabile al territorio e alle sue popolazioni, in termini economici, per quanto attiene alla legalità e alla sicurezza, in relazione soprattutto alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni malavitosi. Si produrrebbe così una ulteriore ingiustificata aggressione all'Alta Murgia, già duramente colpita dalla grave crisi economica e dallo spopolamento progressivo dei piccoli comuni. Il carico di traffico sulle citate arterie stradali è aumentato richiedendo sempre più un maggiore impegno del personale adibito alla sicurezza stradale. Le strade extraurbane, statali e provinciali, sono quelle col maggior numero di incidenti mortali e che appare inopportuno favorire, come sostenuto dalla organizzazioni sindacali di categoria, la presenza degli agenti sulle autostrade a scapito delle strade testé citate. L'istituzione di una nuova Sezione di Polizia Stradale nella Provincia BAT non può e non deve essere assicurata con la soppressione del Distaccamento di Polizia Stradale di Spinazzola. Il Comune di Spinazzola ha fornito proposte alternative per l'individuazione di un immobile da adibire a sede in loco del Distaccamento, da mettere gratuitamente a disposizione della Polizia Stradale, facendo venir meno le ragioni a sostegno degli ipotizzati recuperi di efficienza. Se non ritenga l'interrogato Ministero di riesaminare la prospettata decisione volta alla soppressione del Distaccamento di Polizia Stradale di Spinazzola , dopo avere doverosamente ascoltato le popolazioni interessate, anche per il tramite dei propri rappresentanti istituzionali a tutti i livelli, ivi compresi quelli regionali appena eletti".On. Nunzio Angiola