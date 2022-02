Polizia Stradale Bat: il Commissario capo Giandonato succede al vice Questore Macagnino

Si è insediato nei giorni scorsi ilche sostituisce ilche a scavalco dalla sezione Polstrada di Foggia, di cui era dirigente, coordinava l'attività della neo costituita sezione della sesta provincia pugliese.Vi è rammarico per la partenza del Vice Questore Antonio Macagnino, che adesso dirige la Sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria, un incarico di maggior rilievo e prestigio, rispetto a quello ricoperto in Puglia.Il dottor, ritorna in terra calabrese, lui pugliese di nascita. Laureato in giurisprudenza presso l'Università di Bari nel 1991 ed entrato nella Polizia di Stato nel 1996 è stato infatti destinato come primo incarico alla Sezione Polizia Stradale di Cosenza in qualità di Funzionario Addetto. Successivamente, nel 2000 è stato nominato Dirigente della Stradale di Vicenza e, dopo aver ricoperto per cinque anni l'analogo incarico presso la Polizia Stradale di Grosseto, a partire dal mese di gennaio del 2021 è stato trasferito, quale Dirigente facente funzioni presso la Stradale di Foggia, dove ha prestato servizio fino al 9 gennaio scorso. Il dottor Macagnino, oltre ad aver coordinato numerose operazioni di polizia giudiziaria, è un apprezzato docente in materia di diritto penale, diritto della circolazione e diritto costituzionale, comunitario e tutela dei diritti umani in numerosi corsi di formazione per Agenti della Polizia di Stato. Come accennavamo, nel corso del 2021 ha ricevuto dal Dirigente superiore Luca Speranza, Capo del Compartimento della Polstrada pugliese, l'incaricato di costituire la Sezione Polizia Stradale della Provincia di Barletta – Andria – Trani, che ha diretto – contestualmente al Comando di Foggia – fino alla data di trasferimento in Calabria.A subentrare al dottor Macagnino è adesso ilanch'egli pugliese. Da giovane avvocato, nel settembre del 2019 vince il concorso da Commissario di Polizia di Stato ed intraprende il 109° corso di formazione per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia, sita a Roma, presso la quale consegue il Master di II livello in "Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza", patrocinato dall'Università di Roma "La Sapienza". Nell' aprile 2021 arriva la fresca nomina di assegnazione alla Sezione Polizia Stradale di Bari. Da settembre 2021 ottengo la promozione a Commissario Capo e nei giorni scorsi arriva l'incarico dal Compartimento Polizia Stradale "Puglia" della dirigenza pro tempore della neo istituita Sezione Polizia Stradale Bat.La Redazione di AndriaViva augura al dottor Macagnino ed al dottor Giandonato buon lavoro per i nuovi, importanti e delicati compiti, sicuri che sapranno mettere a segno importanti risultati a favore della sicurezza della collettività.