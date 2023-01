Politica: prima assemblea provinciale di Azione nella Bat

"In Azione…. si parte". Inizia ad articolarsi anche nel territorio della sesta provincia pugliese, in attesa di avviare la sua fase congressuale l formazione politica che si rifà a Carlo Calenda e che in Puglia ha visto l'adesione convinta dei consiglieri regionali Fabiano Amati e Ruggiero Mennea, ex Pd; e da Sergio Clemente, ex 'Popolari con Emiliano'."Sei assemblee provinciali su un chiaro documento programmatico. Per mettersi in Azione.L'assemblea provinciale della BAT si terrà a Bisceglie, presso Villa Ciardi, sabato 21 gennaio alle ore 10.Vogliamo far crescere nella BAT e in Puglia un partito chiaro nell'individuazione dei problemi e concreto sulle proposte di soluzione. Un partito di governo, che assume decisioni, soprattutto sugli argomenti più scomodi e di più grande dolore.L'Assemblea provinciale, aperta agli iscritti e a chiunque lo desideri, sarà chiamata a discutere, emendare, e approvare, un documento politico e programmatico.Il documento sarà la base su cui si avvierà il percorso congressuale e di adesione ad Azione".