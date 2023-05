Pemio giornalistico “Michele Palumbo” alla sua 3^ edizione: candidature entro il 31 maggio

Scade il 31 maggio il termine per l'invio degli elaborati concorrenti per candidarsi al Premio giornalistico "Michele Palumbo", l'iniziativa promossa dal Circolo della Stampa Bat "San Francesco di Sales" e dedicata alla memoria di Michele Palumbo. Docente di Filosofia e Storia al Liceo classico "C. Troya" e al Liceo scientifico "R. Nuzzi" di Andria, Palumbo fu storico cronista e opinionista per quasi 30 anni della Gazzetta del Mezzogiorno.Autore di numerosi saggi filosofici e storici, curò anche la collana "Il Club/Filosofia & Storia". Notevole l'attività convegnistica su temi di cultura, arte, storia, filosofia e costume. All'esordio fu collaboratore delle prime radio libere locali e della testata giornalistica "Puglia"; fondò nella sua città le testate periodiche "Andria – Giornale cittadino" e "Andria – I fatti, le idee, le opinioni".Il regolamento e le modalità di partecipazione al Premio sono pubblicati sui siti dei partners istituzionali: Ordine dei Giornalisti di Puglia, Assostampa, Mediateca del Consiglio Regionale Pugliese, Comune di Andria, Uniba/Master di Giornalismo. È questa la terza edizione del Premio "I fatti, le idee, le opinioni", voluto dal Circolo subito dopo la scomparsa prematura di Michele, nel marzo del 2017.L'evento gode dell'alto Patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale Pugliese e della Presidenza del Consiglio Comunale di Andria. Sostenitori dell'iniziativa culturale sono la Biblioteca Diocesana "San Tommaso D'Aquino", la Casa di Accoglienza "S. M. Goretti" della Diocesi di Andria, la Fondazione Megamark, la Fondazione Porta Sant' Andrea, la Banca di Andria / Credito Cooperativo ed altri soggetti privati ed organismi pubblici che hanno inteso abbracciare la meritoria iniziativa.Quattro i temi suggeriti all'attenzione dei colleghi giornalisti, di cui almeno tre legati alla particolare contingenza storica che il mondo sta attraversando: "Covid e Media: un'overdose di informazione sanitaria?"; "Ucraina: lo storytelling di una guerra anomala"; "Satira e Teatro: il Riso è una cosa…seria!"; "Migranti, tra accoglienza, carico residuale e sbarco selettivo". Il concorso è diretto anche alle Scuole, in particolare alle ultime classi del Liceo classico e del Liceo scientifico di Andria che concorreranno con elaborati specifici individuati dai rispettivi Collegi dei docenti. Possono partecipare al Premio gli articoli pubblicati su carta stampata e/o su web e/o i servizi radiotelevisivi realizzati da iscritte/i all'Ordine Giornalisti della Puglia, pubblicati o messi in onda tra il 1 febbraio 2023 ed il 31 maggio 2023, anche fuori del territorio regionale. Gli elaborati vanno spediti tramite raccomandata a Circolo della Stampa "San Francesco di Sales" presso Oratorio Centro Giovanile Salesiano "Don Bosco" – Corso Cavour, 71 – 76123 Andria (BT). In alternativa possono essere inviati per posta elettronica a: circ.stampa.safrasa@gmail.com.