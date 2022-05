Tante le località, vicine e lontane che vedranno gli amici del Centro Zenith esibirsi in alcune delle commedie, recital e rappresentazioni teatrali che gli hanno visti protagonisti escludendo il triste periodo pandemico, in questi ultimi tempi, riscuotendo sempre lusinghieri quanto meritati consensi."Rianimare le nostre vite con la musica, dopo il lungo, difficile e doloroso silenzio imposto dalla pandemia e dalla preoccupazione della guerra -sottolinea il prof. Antonello Fortunato del Centro Zenith-, significa ritrovare noi stessi, il senso del nostro cammino e dello stare insieme...La musica, l'alfabeto del più universale, profondo e poetico dei linguaggi, costituisce la chiave per comprendere noi stessi, gli altri e rendere il futuro una casa bella, luminosa, aperta e finalmente degna di essere abitata.Aveva ragione quel filosofo che sosteneva che la vita, senza musica, sarebbe un errore.Con i nostri ragazzi speciali viaggeremo con entusiasmo tra luoghi diversi per trasmettere l'incontenibile voglia di vivere.."Ecco le prime tappe.- 21 Maggio ore 19 Montegrosso per il Montegreen.- 29 Maggio Andria festa dell'oratorio Salesiano- 01/02 Giugno-Tropea- 8 Giugno Andria spettacolo c/o la parrocchia Madonna dell'Altomare- 11 Giugno Andria spettacolo c/o la parrocchia SS Trinità- 24 Giugno spettacolo a San Ferdinando di Puglia- 24 Luglio spettacolo a Serra Capriola