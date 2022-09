"La pazienza con la quale i cittadini andriesi, dopo decenni di incuria ed abbandono, hanno atteso il momento in cui si procedesse al rifacimento del manto stradale della viabilità cittadina, è finalmente arrivato".Il Gruppo consiliare di AndriaLab 3 plaude a questo importante momento: "Fra qualche giorno prenderà il viaDopo mesi di duro lavoro da parte degli Uffici, trascorsi nel redigere il progetto esecutivo, nel validarlo, nell'espletamento della gara di appalto, si è giunti alla consegna dei lavori. Pur dotato della cospicua somma di 2,3 milioni di euro, gli interventi interesseranno circa 17 chilometri di strade, pari a circa il 10% dell'intera rete viaria urbana. La selezione delle strade su cui intervenire è stata effettuata con criteri oggettivi derivanti dal volume di traffico sopportato e dallo stato del degrado presente. Le strade individuate sono strade che l'intera utenza degli automobilisti utilizza, pertanto i benefici saranno diffusi equamente su tutta il territorio urbano.Per le strade secondarie e di quartiere, che ugualmente necessitano di indifferibili interventi, si procederà applicando analoghi criteri oggettivi, derivanti da una preventiva analisi dello stato di manutenzione. Per queste strade l'Amministrazione Bruno per il tramite del Consiglio Comunale ha destinato 1,2 milioni di risorse proprie attingendo al sempre scarno bilancio.Mediante un programma specificatamente studiato e finalizzato alla minimizzazione del disagio per gli utenti della strada, si procederà con più squadre operative in contemporanea, alla esecuzione dei lavori , che non si limiteranno alla semplice sostituzione dell'attuale manto, ma effettueranno lavori di consolidamento utilizzando materiali innovativi, derivanti anche dal riciclo di quelli esistenti e quindi che siano pertanto anche eco sostenibili.Una decisa inversione di tendenza quindi nei confronti della cura per la città, rispetto alla sciatteria del passato da parte della Amministrazione Comunale ed in particolare all'assessore al Quotidiano architetto Mario Loconte, che ANDRIALAB sostiene ed al quale rivolge il più sentito ringraziamento.E' evidente che disagi, sia pure limitati, si verificheranno nelle zone che man mano saranno interessate dagli interventi ma, siamo certi che la sicurezza stradale ed il decoro urbano verranno apprezzati da tutti gli andriesi", conclude la nota del movimento politico AndriaLab 3