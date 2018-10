Pago PA: anche al comune di Andria arrivano i pagamenti elettronici

​Anche il comune di Andria ha attivato una piattaforma web accessibile tramite il sito comunale per consentire ai cittadini e alle imprese di effettuare pagamenti elettronici alla Pubblica Amministrazione in modo sicuro ed affidabile, semplice ed in totale trasparenza nei costi di commissione.​La piattaforma web utilizza il nodo regionale dei pagamenti elettronici denominato "MyPay" messo a disposizione dalla Regione Puglia e conforme al sistema PagoPA dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AglD).​"L'obiettivo - dichiara l'assessore all'Innovazione tecnologica, Gianluca Grumo - è quello di apportare evidenti vantaggi per i cittadini e per le imprese, che avranno la possibilità di affiancare ai metodi di pagamento tradizionali il pagamento elettronico, ma vi è anche un'importanza strategica per la Pubblica Amministrazione, che attraverso il pagamento telematico è in grado di semplificare i processi contabili/amministrativi per quanto attiene la gestione delle entrate, di aumentare la propria efficienza, grazie alla riduzione delle operazioni manuali, alla riconciliazione automatica dei flussi di incasso, alle azioni di monitoraggio e controllo che possono essere implementate su un processo interamente informatizzato. In tale contesto la scelta di una piattaforma tecnologica gestita dalla regione persegue obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica, garantendo altresì omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza."​In questa prima fase sarà attivato e direttamente accessibile dal sito web del Comune un primo insieme di servizi che prevedono una tipologia di pagamento più semplice, come i "pagamenti spontanei", cioè quelli effettuati da cittadini o imprese che sono già a conoscenza dell'importo e delle altre informazioni da inserire al momento del pagamento per qualificare lo stesso e che non presuppongono la ricezione di un avviso di pagamento (ad esempio un verbale per infrazione del codice della strada, di cui il cittadino conosce numero di verbale, data, numero di targa e importo perché rilevati dal verbale stesso).​Sarà pertanto possibile effettuare versamenti per questi servizi:- Violazione al codice della strada- Contributo costruzione (Costo di Costruzione, Diritti di Segreteria, Oneri di Urbanizzazione Primaria, Oneri di Urbanizzazione Secondaria)- Cosap/Tosap- Utilizzo locali​Gradualmente, la piattaforma sarà estesa a tutti gli altri pagamenti di servizi per i quali si riceve un avviso di pagamento.Info:https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_A285&redirectUrl=home.html