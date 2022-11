Insistono gli ambulanti del mercato settimanale di Andria nel sostenere energicamente le loro posizioni: mentre continuano ad arrivare centinaia di raccomandate, costo enorme per il comune, agli oltre cinquecentocinquanta concessionari di posteggio con le richieste di pagamenti fino ad oltre 400 euro per annualità pregresse, oltre a quanto già versato e richiesto dal comune di Andria, sono proprio gli operatori del mercato a sottolineare di aver sempre adempiuto a quanto il comune ha loro richiesto, versando regolarmente il dovuto. Da parte delle Associazioni di Categoria che hanno proclamato lo stato di agitazione in rappresentanza degli ambulanti, essendo state le uniche Associazioni ad aver sempre attivamente partecipato agli incontri interfacciandosi sia con l'allora Commissario Prefettizio dott. Gaetano Tufariello che con l'Amministrazione comunale attuale, e che ora sono correttamente alla guida della protesta civile, si dichiara: "il Commissario straordinario non ha mai parlato di retroattività dei pagamenti della Tosap tanto è vero che neppure sono mai state stabilite le tariffe per quella fattispecie di occupazione. Infatti oggi il comune di Andria, non avendo una tariffa di riferimento, sta applicando erroneamente la tariffazione abusando della norma e commettendo anche un illecito dimostrando la voglia di accaparrarsi a tutti i costi quei soldi che, ad avviso delle Associazioni, non sarebbero dovuti. Uno stato di agitazione dunque che cresce di giorno in giorno ed ora si passa alle azioni concrete per contrastare un'assurda richiesta da parte dell'amministrazione comunale che anche nei suoi due anni di drammatica permanenza ha preferito tacere per poi lanciare un blitz degno dei più sprovveduti strateghi economico-finanziari. Confermata l'Assemblea per martedì 15 novembre 2020, alle ore 18,00 presso la "Sala Attimonelli" (Albergo dei Pini) in corso Cavour, 194 – Andria, nel corso della quale si attende anche l'intervento della Giunta comunale di Andria che venga a spiegare direttamente agli Ambulanti cosa sia accaduto e quali siano le posizioni in campo."Se questa Giunta voglia fare cassa a tutti i costi sugli Ambulanti, facendoli risultare morosi in caso di trasferimento del mercato e negandogli anche il rinnovo automatico del posteggio fino al 2023 allora non saremmo più di fronte ad un salasso ma di fronte ad una vera cattiveria degna del peggior rapporto Istituzioni-Cittadini-Imprenditori. In questo caso le valutazioni sarebbero anche di natura politica e crediamo che l'intera Giunta debba prenderne atto, anche nei rapporti sociali con i Cittadini" – hanno concluso le organizzazioni di FIVA – Confcommercio, BatCommercio2010, CNA Puglia e CasAmbulanti.