Ordine degli Avvocati di Trani, tutti gli eletti nel nuovo consiglio

Numero votanti 1.478 Schede scrutinate 1.478 Schede bianche 9 Totale Preferenze espresse 14.360

1 LOGRIECO Francesco 846 Eletto 2 BELSITO Marianna Tiziana 600 Eletta 3 PANESSA Giuseppina 598 Eletta 4 PASQUADIBISCEGLIE Salvatore 592 Eletto 5 SOLOFRIZZO Carmine 541 Eletto 6 SARCINELLI Carmine 501 Eletto 7 MONTINGELLI Francesco 497 Eletto 8 RIZZI Francesca 487 Eletta 9 LEONE Maria Teresa 441 Eletta 10 MONTI Salvatore 436 Eletto 11 LOSAPIO Michele Corradino 422 Eletto 12 VISTA Giovanna 416 Eletta 13 TANGARI Marina, Assunta, Rosa 398 Eletta 14 LEONETTI Tiziana 393 Eletta 15 DE MARINIS Francesco 391 Eletto 16 CANNONE Angelamaria 389 Eletta 17 DI PIERRO Domenico 383 Eletto 18 IACOBONE Sabina 361 Eletta 19 BOVENGA Maria Grazia 355 Eletta 20 MATTEUCCI Cosimo Damiano 341 Eletto 21 DELLO RUSSO Giuseppe 336 Eletto

Effettuato lo spoglio a seguito delle operazioni di voto per il rinnovo del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani. Secondo quanto disposto dall'ufficio elettorale, sono stati diffusi esclusivamente i nomi dei 21 eletti con i voti riportati. Per l'elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere si dovrà attendere la prima seduta del nuovo consiglio. Il tranese Francesco Logrieco è risultato il più votato: ha ottenuto ben 846 preferenze e quindi con ogni probabilità sarà lui che prenderà il posto del presidente uscente Tullio Bertolino. Alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine hanno partecipato 1478 votanti (9 sono state le schede bianche).Ricordiamo che l'Ordine degli avvocati di Trani è attivo sul circondario del tribunale tranese, che comprende anche i comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola e Terlizzi.