Open day per vaccinazioni pediatriche (dai 5 agli 11 anni) il 29 dicembre ad Andria (dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 17,30)

La Asl Bt ha organizzato open day per vaccinazioni pediatriche (dai 5 agli 11 anni): sono in programma il 29 dicembre presso glidi Barletta e di Bisceglie (dalle 9 alle 12,30).All'hub di Trani si vaccina sempre il 29 dicembre dalle 15 alle 18,30. A Canosa nell'Ufficio di Igiene l'open day è il programma il 30 dicembre dalle 9 alle 17,30: qui saranno vaccinati anche i bambini di Minervino e Spinazzola. A Margherita di Savoia (scuola media G.Pascoli) l'open day si terrà il 2 e l'8 gennaio alle 8,30 alle 13,30: avranno accesso anche i bambini di Trinitapoli e San Ferdinando.La campagna di vaccinazione pediatrica è organizzata in collaborazione con i pediatri di libera scelta che potranno vaccinare o presso l'hub (è il caso di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando) o anche presso i propri ambulatori, su appuntamento con il proprio medico di riferimento.E ricordiamo che sono partite oggi, lunedì 27 dicembre in Puglia le prenotazioni e le somministrazioni della dose booster o terza dose per:• tutti i soggetti della fascia di età 16-17 anni;• tutti i soggetti della fascia di età tra i 12 e i 15 anni con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti/preesistenti.La somministrazione può essere effettuata negli hub vaccinali (previa prenotazione sul sito laPugliativaccina.it, servizio farmacup; CUP); nello studio del proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta; nei centri specialistici di cura per tutti i pazienti con elevata fragilità; nelle Farmacie.