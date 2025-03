Nuovo ospedale, presentato il progetto

Presentato oggi alla Regione Puglia, in I Commissione il progetto definitivo per il nuovo Ospedale di Andria. «Finalmente una giornata positiva rispetto al lunghissimo e complicato iter del Nuovo Ospedale della sesta provincia, in agro di Andria – commenta la sindaca Giovanna Bruno che ha partecipato all'audizione - Presentato il progetto definitivo, con tutti i dettagli. Un ospedale in orizzontale, rispettoso del paesaggio circostante e con grande attenzione al verde e ai profili ambientali nel loro complesso. Con questa Commissione di oggi sono stati chiariti tanti dettagli che fino a d ora erano piuttosto nebulosi. Siamo fiduciosi sul fatto che tutto il tempo necessario a recuperare una serie di passaggi che evidentemente non erano stati imbroccati in maniera corretta adesso insomma possa essere considerato complesso e quindi su questa compressione di tempi tutti siamo chiamati a lavorare cercando di realizzare ciascuno quello che ricade nella propria responsabilità.



Il Comune di Andria già il 4 febbraio scorso ha protocollato cronoprogramma relativo alla viabilità di accesso, di cui si è voluta direttamente far carico; aspetto importantissimo che ci consentirà di lavorare anche su tutta la viabilità urbana collegata e a realizzarsi. La viabilità di accesso sarà coperta dai 6 milioni di euro di fondi FSC e camminerà progettualmente di pari passo con tutte le validazioni che il CAB di Asset dovrà fare sulla progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo ospedale.



Ci siamo resi conto anche che la compressione economica sull'intera opera non è andata a toccare specificità e servizi, sale operatorie e tutto quello che era stato inizialmente previsto per l'ospedale di secondo livello di 400 posti letto e questo è un bel risultato per il territorio!



La fase critica, che ha fatto temere il peggio, sembra davvero essere superata – incalza la prima cittadina - Ci vuole tempo per l'allestimento del cantiere, ma chi mastica un minimo di opere pubbliche e di codice degli appalti, comprende quanto fosse delicato e non scontato arrivare al deposito del progetto definitivo. Seguirà l'esecutivo – conclude la sindaca - la sottoscrizione dell'Accordo di Programma con la chiusura della conferenza di servizi, la variante urbanistica, il piano di espropri, l'indizione della gara e l'aggiudicazione dei lavori, la contrattualizzazione e la cantierizzazione (sempre al netto di ricorsi e/o imprevisti di varia natura).

Garantita la provvista economica per l'intera opera (366 milioni di euro).