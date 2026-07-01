Nuovo ospedale di Andria
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Politica

Nuovo ospedale di Andria: la politica plaude all'imminente gara d'appalto

L'investimento complessivo ammonta a 360 milioni di euro

Andria - mercoledì 1 luglio 2026 5.28
«L'imminente pubblicazione della gara d'appalto per il nuovo ospedale di Andria rappresenta una notizia importante per l'intera provincia BAT. Si avvia finalmente la fase operativa di un'infrastruttura attesa da anni e destinata a rafforzare l'assistenza sanitaria del territorio. Ora sarà determinante completare ogni adempimento nei tempi annunciati, evitando nuovi rallentamenti. Continuerò a seguire l'evoluzione dell'iter affinché si giunga rapidamente all'aggiudicazione della gara e all'avvio dei lavori.
L'investimento complessivo ammonta a 360 milioni di euro. Il Governo guidato da Giorgia Meloni ha stanziato 342 milioni di euro, coprendo la quasi totalità del costo dell'opera, mentre la restante quota, pari al 5% (18 milioni di euro), è a carico della Regione Puglia. L'investimento complessivo ammonta a 360 milioni di euro. Il Governo guidato da Giorgia Meloni ha stanziato 342 milioni di euro, coprendo la quasi totalità del costo dell'opera, mentre la restante quota, pari al 5% (18 milioni di euro), è a carico della Regione Puglia. Un risultato che conferma l'impegno dell'Esecutivo negli investimenti destinati alla sanità, con il contributo del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. Desidero ringraziare la consigliera regionale Tonia Spina per il costante impegno profuso nel seguire questa vicenda. La collaborazione tra i diversi livelli istituzionali è stata determinante e continuerà a esserlo fino al completamento del progetto. I cittadini di Andria e della BAT meritano un ospedale moderno, efficiente e in grado di rispondere alle esigenze del territorio. Per questo continueremo a vigilare affinché gli impegni assunti siano rispettati e l'opera proceda senza ulteriori ritardi». Lo dichiara il deputato andriese di Fratelli d'Italia Mariangela Matera.


Si è svolto in Regione l'incontro tra tutte le istituzioni e i soggetti interessati al percorso che porterà all'avvio della gara per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria, un'opera strategica per l'intero territorio della BAT e per il potenziamento complessivo della rete sanitaria regionale.
Un passaggio importante che segna un avanzamento concreto dell'iter amministrativo, frutto di un lavoro condiviso e di una costante interlocuzione tra Regione, ASL e amministrazioni locali.
Il consigliere regionale Giovanni Vurchio esprime un "sentito ringraziamento all'Assessore regionale alla Sanità Donato Pentassuglia per la concretezza, la chiarezza e la trasparenza con cui sta seguendo politicamente l'intero percorso in questa fase decisiva. Un ringraziamento va inoltre al nuovo Direttore Generale della Asl Bt Alessandro Di Bello, alla Sindaca di Andria Giovanna Bruno, ai dirigenti di Asset, ai colleghi consiglieri regionali presenti e ai rappresentanti del Comitato pro ospedale, per il contributo istituzionale e civico garantito nel tempo.
L'incontro odierno rappresenta uno start operativo rilevante, che non va considerato un punto di arrivo, ma l'inizio di una fase nella quale sarà fondamentale mantenere alta l'attenzione istituzionale e garantire un monitoraggio costante dell'intero iter.
Come consigliere regionale continuerò' a seguire con attenzione ogni fase del procedimento, affinché si proceda senza ritardi e nel pieno rispetto degli impegni assunti.
Un'attenzione specifica è stata dedicata anche al tema dell'eliporto: le risorse risultano già previste all'interno del quadro economico dell'opera, ma ad oggi manca ancora la progettazione esecutiva. Su questo aspetto sarà necessario un immediato approfondimento, affinché l'intera infrastruttura ospedaliera possa essere completata in ogni sua componente funzionale.
Il nuovo ospedale di Andria rappresenta una priorità strategica per il diritto alla salute dei cittadini e per il futuro della sanità pubblica nel territorio", conclude il consigliere Vurchio.


"Entro giovedì 9 luglio sarà pubblicata la gara d'appalto per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria. Dopo un percorso lunghissimo e pieno di ostacoli siamo davanti ad uno snodo fondamentale per il raggiungimento di un risultato atteso da tutta la comunità della Bat". Così il presidente del gruppo Per la Puglia, Ruggiero Passero.
"Dopo l'approvazione, da parte della Asl, del progetto esecutivo, arrivata lo scorso giovedì, l'assessore Pentassuglia ha convocato una riunione tecnica fissata per questa mattina ed alla quale ho preso parte. Sono stati resi noti i dettagli della gara che è già stata predisposta dalla Asl. Dalla riunione sono emerse novità anche sul tema viabilità. Il comune di Andria ha avviato la predisposizione della gara, anch'essa sarà pubblicata a breve".
"Dopo il passo importante compiuto per il nuovo ospedale di Andria, il mio auspicio è che si possa procedere anche verso la realizzazione della piastra oncoematologica del Dimiccoli di Barletta".
"La comunità della Bat merita strutture sanitarie all'avanguardia ed all'altezza delle richieste. Il nostro impegno è costante e va in questa direzione".


"E' stata compiuta una tappa decisiva verso la realizzazione del nuovo ospedale di Andria -dichiara la vicepresidente della Commissione Sanità e vicepresidente del gruppo regionale di Fratelli d'Italia, Tonia Spina-. Nel corso del tavolo tecnico svoltosi questa mattina in Regione, a Bari, al quale hanno partecipato l'assessore regionale Donato Pentassuglia, il nuovo direttore generale della ASL BT Alessandro Di Bello e i tecnici di ASSET, è emerso che la ASL BT è pronta a pubblicare la gara d'appalto entro la prossima settimana. Si tratta di un passaggio fondamentale, che arriva dopo un percorso segnato da troppi ritardi e continui rinvii.
"L'iter amministrativo è ormai alle battute finali e, una volta completato lo sblocco dei fondi, non ci saranno più ragioni per ulteriori slittamenti. Il bando resterà aperto per circa 75 giorni, quindici in più rispetto ai tempi ordinari, per tenere conto del periodo estivo e della rilevanza dell'intervento. Il tavolo tecnico di oggi rappresenta il punto di arrivo di un percorso che, in questi anni, ci ha visto partecipare con costanza, offrendo un contributo concreto di impulso e proposta. Il nuovo ospedale di Andria è un'opera strategica per l'intero territorio, indispensabile per garantire una sanità più moderna, efficiente e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini. Ora è fondamentale che vengano rispettati i tempi annunciati e che non si registrino ulteriori ritardi".
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