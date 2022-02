Nuovo Nidi e Fondo Impresa femminile, assistenza alla Confcommercio di Andria

Il nuovo bando Nidi della Regione Puglia e gli incentivi del PNRR nell'ambito della misura "Creazione di imprese femminili". Due occasioni che in queste ore vengono offerte dal pubblico per aiutare i privati, giovani e donne ma anche imprenditori che hanno subito lo scotto della pandemia che hanno voglia di fare impresa o continuare a farla.Nel primo caso si tratta di 35 milioni da poter spendere per avviare una nuova impresa in Puglia, possono partecipare al bando giovani, imprese femminili, nuove iniziative imprenditoriali costituite almeno per il 50% da soggetti svantaggiati e aziende turistiche nella forma della forma di microimpresa, con un programma di investimenti completo, di importo complessivo compreso tra 10mila e 150mila euro, che arrivano a 250mila per i passaggi generazionali, il rilevamento di imprese in crisi e le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti di un'impresa confiscata. «La cosa da sottolineare – dice, presidente della Confcommercio di Andria – è che in questa nuova edizione della misura regionale sono finanziabili anche attività di ristorazione senza cucina che così include anche bar, pub, birrerie, pasticcerie, gelaterie e caffetterie, un settore che ha subito le conseguenze della pandemia e delle restrizioni».Nel secondo caso, le misure strategiche riguardano la creazione di piccole e medie imprese e auto imprenditoria ed il supporto per Startup e PMI innovative e a disposizione ci sono 400 milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza rivolti all'imprenditoria femminile con contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. I settori coinvolti sono quelli della produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli; della fornitura di servizi, in qualsiasi settore; commercio e turismo. Per questo provvedimento saranno indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande. «Per quanto riguarda il nuovo bando Nidi della Regione siamo pronti nella nostra sede di via Pisano ad Andria a fare non solo informazioni ma anche concreta assistenza nella stesura della domanda a chi volesse parteciparvi, anzi invitiamo gli imprenditori ad interessarsi di questa misura perché siamo convinti che sia un'occasione importante per rilanciare l'economia messa in ginocchio dalla pandemia e dalle restrizioni. Per quanto riguarda invece il Fondo Impresa Femminile siamo pronti per sostenere le nostre imprenditrici in questo percorso ma stiamo attendendo la pubblicazione del decreto attuativo che anzi sollecitiamo perché solo lì ci saranno i termini e le modalità di presentazione delle domande», concludeLa sede della Confcommercio di Andria è in via Nicola Pisano ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.