Nuovo appuntamento con "Aperitivo al Campanile" a cura dell'associazione ArtTurism

Si terrà domenical'iniziativa "", data fissata per recuperare quella del 26 maggio rinviata a causa del cattivo tempo, che prevede la visita guidata alla chiesa e campanile di San Domenico e aperitivo finale per tutti i partecipanti.Due i turni di vista guidata, condotti dalle guide turistiche abilitate dell'associazione culturaleche da gennaio 2018 sta curando le aperture straordinarie di questo bellissimo sito storico-culturale. Le visite si terranno dalle 19:00 alle 21:00 con due turni tra cui scegliere, il primo dalle ore 19:00 alle ore 20:00 ed il secondo alle ore 20:00 alle ore 21:00.Conoscere la storia dell'ex convento dei domenicani, scoprire che proprio in questa chiesa è custodita la salma mummificata di Francesco II Del Balzo, salire sul campanile e restare affascinati dal panorama che giunge fino al sito Unesco di Castel del Monte, assaporare infine olio, vini e prodotti tipici locali è un mix di esperienze che, a detta della maggior parte dei partecipanti, convince positivamente.E' proprio per tali motivi, per offrire a più persone la possibilità di vivere l'emozione di poter vedere dall'alto la città di Andria, che domenica 16 giugno la chiesa di San Domenico riaprirà le porte al pubblico e a tutti quelli che vorranno lasciarsi guidare al suo interno.L'iniziativa è organizzata dall'associazione culturale ArtTurism – Arte, Cultura, Territorio in collaborazione con la cooperativa sociale Puglia Social Club.Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri: 392/6948919 o 347/0079872.