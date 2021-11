Nuova pronuncia a favore dei risparmiatori in tema di investimenti rischiosi

Ancora una pronuncia a favore dei risparmiatori in tema di investimenti bancari rischiosi. Una banca condannata ad un rilevante risarcimento dei danni.Il Tribunale di Bari, con una recente e interessante sentenza ha riconosciuto in favore di due imprenditori baresi, difesi dagli avvocati Fabio Malgherini ed Ernesto Pensato del Foro di Trani, un risarcimento dei danni a titolo sia di danno emergente che di lucro cessante, condannando la Banca MPS al rimborso delle perdite subite oltre interessi legali per il periodo durante il quale i clienti non hanno potuto destinare le somme investite ai loro consueti investimenti a basso rischio.Nella fattispecie il Tribunale ha riconosciuto che la banca aveva violato le disposizioni del TUF e del D.Lgs. n. 58/98 in tema di doveri informativi dell'intermediario finanziario nei confronti dei clienti, condannando la Banca al risarcimento dei danni in favore dei due imprenditori per un importo pari a circa 400.000,00 euro.Ancora una volta la Magistratura ha dovuto pronunciarsi sul tema, facendo giustizia su alcune pratiche bancarie non corrette perpetrate a danno degli investitori privati. L'avv. Fabio Malgherini, noto esperto in diritto bancario e finanziario, nello scorso mese di ottobre aveva ottenuto ulteriori rimborsi delle perdite subite da un artigiano andriese che aveva investito i propri risparmi in titoli azionari ed obbligazionari di Veneto Banca, che, com'è noto ha costituito un'altra tra le vicende più travagliate che ha contrassegnato in questi ultimi anni il ceto bancario nazionale a danno di centinaia di migliaia di ignari risparmiatori.